În această vară, Rapid poate face mutări importante și în sensul plecărilor, nu doar din perspectiva numelor care vor veni sub comanda noului antrenor, Daniel Pancu. Printre ei se numără, din informațiile Sport.ro, și Claudiu Petrila!

Mijlocașul ar putea fi următorul mare transfer din Giulești. De extrema stângă, în vârstă de 25 de ani, se interesează câteva formații din Asia, după cum indică un om de fotbal contactat frecvent de cluburi din acea parte a lumii pentru jucători din Superliga.

Claudiu Petrila, de interes în Asia. Rapid îl va ceda doar pentru suma corectă

Dacă mutarea se va face, ar fi o lovitură financiară importantă pentru Rapid, care l-a adus pe Petrila în vara lui 2023, inițial sub formă de împrumut, iar în februarie 2024 l-a cumpărat definitiv de la CFR Cluj, pentru aproximativ 750.000 de euro.

Petrila, care a consemnat un sezon trecut și cu anumite probleme medicale, a contabilizat, totuși, câteva realizări personale care trebuie remarcate: 36 de partide în toate competițiile, cinci goluri și 11 pase decisive!

Astfel, este de așteptat, în mod clar, ca Rapid să solicite peste două milioane de euro în cazul lui Claudiu Petrila, mai ales că el poate fi un pion important în mandatul lui Daniel Pancu. E un fotbalist care poate face diferența în orice moment și care poate aduce un foarte mare plus în zona ofensivă a giuleștenilor.

Claudiu Petrila a dat cel mai bun randament la Rapid

În perioada petrecută la Rapid, Claudiu Petrila a bifat cele mai bune statistici din carieră. În totalul celor 102 meciuri jucate, a marcat de 19 ori și a oferit 31 de pase decisive. Comparativ cu perioada de la CFR Cluj, în tricoul ardelenilor a contabilizat 128 de partide, 15 goluri și 12 pase decisive.

În acest moment, cota de piață a lui Claudiu Petrila este de 2.5 milioane de euro, conform Transfermarkt.

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