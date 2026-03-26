”Ne jucăm locul în finala play-off-ului CM 2026 pe stadionul care va găzdui în acest an finala Europa League!

Cu câteva ore înaintea meciului decisiv Turcia - România (AICI LIVE BLOG cu UPDATE la fiecare oră) , pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale de fotbal a apărut o scurtă postare legată de stadionul pe care se va disputa întâlnirea:

Ce este interesant este că portarul Andrei Ionuț Radu, care se pare că va evolua în cele din urmă în meciul naționalei cu Turcia, fiind refăcut după accidentarea de la Celta Vigo, ar putea reveni astfel cu echipa de club pe acest stadion.

Celta este calificată în sferturile de finală din Europa League, acolo unde o așteaptă un duel cu nemții de la Freiburg.

Dubla manșă se joacă pe 9 și 16 aprilie, finala de pe Beşiktaş Stadyumu fiind programată pe 20 mai.

Lucescu a ales! Cei patru tricolori lăsați în afara lotului pentru barajul cu Turcia

Cu câteva ore înainte de joc, Mircea Lucescu a ales cei 23 de jucători pe care se va baza în barajul cu Turcia.

Cei patru jucători care nu vor prinde lotul la meciul din Istanbul sunt Cătălin Căbuz, portarul convocat de urgență după accidentarea suferită de Mihai Popa, fundașul central Adrian Rus, fundașul lateral Kevin Ciubotaru și extrema Claudiu Petrila.

Lotul final al României pentru barajul cu Turcia

PORTARI:

Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Andrei Ionuț RADU (7/0);

FUNDAȘI:

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2);

MIJLOCAȘI:

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI:

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).