EXCLUSIV Poveștile lui Gabor: "Lucescu ne obliga să mergem la școală. Noi îl mai păcăleam"

Romulus Gabor, medalie de bronz cu România la Mondialul Under 20 din Australia 1981 și Balonul de Aur al acelei competiții, a fost promovat de Mircea Lucescu la naționala mare, chiar după acel turneu final de tineret.

Fostul atacant al Corvinului rememorează câteva episoade din interacțiunile cu actualul selecționer al primei noastre reprezentative.

Actualmente observator federal la meciuri din Liga 1, Gabor îl caracterizează pe Lucescu: „Un om deosebit, încerca să ne susțină în toate. Am învățat foarte multe de la dânsul și de la colegii pe care i-am avut, Radu Nunweiller, Dumitrache... Am avut șansa să ne pregătim alături de jucători de echipă națională, jucători de top, care veniseră la Corvinul. Am învățat multe și de la ei. Pe lângă faptul că eram noi talentați, am avut șansa să-i vedem lângă noi, cam ce fac, cum se antrenează și, vrând-nevrând, furam câte ceva de la ei. Iar nea Mircea, pe lângă fotbal, ne-a obligat să mai facem și ceva școală. Și asta a contat foarte mult”. 

Lucescu era un fel de taă care avea grijă de familie. „Ne forța să mergem la școală. Câteodată, când erau antrenamentele mai grele, îl mai păcăleam noi, că avem cursuri sau nu știu ce. Când ne trimitea el la școală, ne mai duceam pe o parte și ieșeam pe alta. Dar, de multe ori, ne și controla la școală. Apoi, când mergeam prin București, ne ducea la un teatru, la un film”, povestește fostul internațional cu 35 de selecții și două goluri pentru naționala mare a României.

„Probabil că Lucescu vrea să mai prindă și un Campionat European!” :)

Romică Gabor ne-a vorbit și de pasiunea cu care își făcea Lucescu meseria de antrenor: „Se documenta foarte mult din fotbalul străin, mai ales din fotbalul englez. Pe lângă faptul că făcea individualizare cu noi, lucra foarte mult și pe tactică. Era tânăr, avea pasiune. Mai are și acum pasiune, la 80 de ani, văd că nu se lasă. Probabil vrea să mai prindă și un Campionat European (n.r. - râde). El e tot tânăr. E veșnic”.

Gabor ne-a vorbit și despre ofertele pe care le-a avut în acea perioadă de la Dinamo și despre faptul că Lucescu, atunci antrenor al Corvinului, s-a opus: „Prima dată, Lucescu n-a vrut să mă lase. Eram în Divizia A cu Corvinul și mă voia Dinamo. Eram atunci în armată, aveam vreo 19 ani, la Comandamentul trupelor de securitate. Și nea Mircea îmi zicea: „Nu pleca, nu pleca, Romică! Nu semna, că vedem noi...” Avea nevoie de mine la Hunedoara să joc. Până la urmă, l-a convins pe Văetuș să semneze cu Dinamo. Un jucător foarte bun și Florică. A câștigat campionatul atunci cu Dinamo”. 

De ce nu l-a lăsat Lucescu pe Gabor să plece la Dinamo? „Avea nevoie de mine, că era și atunci treaba cu juniori în teren, eram eu și Rednic. Iar acum îmi tot reproșează că n-am vrut să mă duc la Dinamo și i-am zis: „Bre, nea Mircea, dumneata nu m-ai lăsat să mă duc, când erai la Hunedoara”, povestește fostul internațional.

A intrat și Steaua pe fir 

După trecerea lui Lucescu de la Corvinul la Dinamo, tehnicianul l-a dorit în echipa „câinilor” pe interlocutorul nostru, însă intrase pe fir și marea rivală din acea vreme, Steaua București. „Semnasem cu nea Mircea în alb pentru Dinamo, dar nu mai voiam eu să plec apoi. Eram în discuții cu Steaua. Am fost pe la Ilie Ceaușescu cu nea Puiu Iordănescu, au zis că îmi rezolvă toate doleanțele pe care le aveam. Când ești la Ilie Ceaușescu în birou, ce să zici? Că vrei aur? Mi-au promis că se rezolvă tot, doar să rămân atunci în București. Și am zis că nu rămân pentru că am rudele, părinții la Hunedoara.

S-a auzit că vor veni după mine la Hunedoara și au scos oamenii din Combinat la stadion, să nu-mi dea drumul. Nu am mai vrut eu să plec, că puteam pleca. N-am știut că mă accidentez. Dar mai bine plecam la Steaua. Acolo erai mai protejat de arbitri. La Corvinul, pe unde ne duceam, toți ne luau de la genunchi în sus”, e marele regret al fostului atacant, care și-a rupt apoi tendoanele de la ambele picioare, prima oară când avea 26 de ani, iar a doua oară la 28 de ani!

Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
Turcia - România I Cum l-a numit pe Mircea Lucescu selecționerul Turciei, Vincenzo Montella
Turcia - România pentru Campionatul Mondial, de la 19:00 | Primul ”11” al lui Mircea Lucescu și supărarea selecționerului
Hagi, gata să-i ia locul lui Lucescu?! Ce a spus ”Regele”
Turcia - România | Vali Andronescu, poveste cu Arda Guler la emisiunea Sport.ro moderată de Andru Nenciu
Gică Popescu pune punctul pe ”i” înainte de Turcia - România: ”Asta nu ține, să ne iasă din cap”
Fotbalul atinge toate corzile Istanbulului: trei meciuri memorabile pe Stadionul İnönü, casa lui Beșiktaș
Toate meciurile din barajele pentru Campionatul Mondial din 2026, pe Sport.ro! Italia, Suedia și Polonia, lângă Noua Caledonie și Jamaica
MM Stoica „a făcut” primul 11 pentru meciul cu Turcia: „E favoritul lui Mircea Lucescu”
Turcii au dezvăluit ”arma secretă” a României și i-au avertizat pe elevii lui Montella! Cei doi tricolori remarcați
Ce au dezvăluit turcii despre antrenamentul naționalei României: „S-a aflat”
Americanii n-au niciun dubiu: New York Times dă rezultatul pentru Turcia - România, în play-off-ul Cupei Mondiale

Florin Prunea a dat scorul exact la Turcia - România: "Înjurați-mă, dar eu așa cred"

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

„Cutremur“ la Tottenham: Igor Tudor pleacă! Drăgușin va fi antrenat de un nume uriaș

Arne Slot, OUT de la Liverpool. Marele favorit să preia echipa din vară

Turcia - România pentru Campionatul Mondial, de la 19:00 | Primul ”11” al lui Mircea Lucescu și supărarea selecționerului

Turcii au dezvăluit ”arma secretă” a României și i-au avertizat pe elevii lui Montella! Cei doi tricolori remarcați
MM Stoica „a făcut” primul 11 pentru meciul cu Turcia: „E favoritul lui Mircea Lucescu”
Ce au dezvăluit turcii despre antrenamentul naționalei României: „S-a aflat”
”Coșmarul” României la baraj a vorbit despre Cristi Chivu: ”Filosofii diferite!”
Turcia - România pentru Campionatul Mondial, de la 19:00 | Primul ”11” al lui Mircea Lucescu și supărarea selecționerului
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

