Au mai rămas puțin peste două săptămâni înaintea meciului Turcia - România de pe 26 martie. Tricolorii vor încerca să se califice la Campionatul Mondial prin intermediul barajului obținut din Liga Națiunilor.

Sorin Paraschiv a prefațat Turcia - România

Elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta în semifinale, în manșă unică, Turcia la Istanbul. Dacă se impun, tricolorii vor disputa finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Sorin Paraschiv a transmis că România va avea o misiune foarte grea împotriva Turciei. Totuși, fostul mijlocaș defensiv a subliniat că tricolorii ar putea ieși învingători, dacă repetă evoluția din succesul cu Austria, 1-0, de pe 12 octombrie 2025.

Paraschiv: „Trebuie să fim realiști”

„Va fi foarte greu. Nu aș vrea să dau un pronostic. Plecăm cu șansa a doua. Turcii au jucători fenomenali care evoluează pe la Juventus, Real Madrid și în campionate puternice.

Dacă abordăm acest meci cum am abordat jocul cu Austria, poate așa avem o șansă! Dar trebuie să fim realiști și să admitem că plecăm chiar cu șansa a doua”, a declarat Sorin Paraschiv, în exclusivitate pentru Sport.ro.