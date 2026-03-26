Recep Tayyip Erdogan (72 de ani), președintele Turciei, va fi prezent pe stadionul Beșiktaș la partida Turcia - România de astăzi. Meciul cu miză în drumul către CM 2026 va fi transmis LIVE TEXT de către Sport.ro.

Erdogan, prezent la Turcia - România

Prezența șefului statului turc a impus condiții speciale de securitate, fără precedent, pentru siguranța acestuia.

Erdogan obișnuiește să fie alături de fotbaliștii Turciei. De-a lungul timpului, el a mai coborât în vestiare pentru a discuta cu jucătorii și a-i motiva.

Se anunță a fi un meci de totul sau nimic pentru ambele naționale. România nu a mai participat la Campionatul Mondial din 1998, în timp ce Turcia a avut ultima prezență în 2002.

Slovacia sau Kosovo în finală

Elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta în semifinale, în manșă unică, Turcia la Istanbul. Dacă se impun, vor disputa finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, de la 21:45.