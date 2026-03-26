În cazul unei victorii, echipa națională se va duela pentru un bilet la Mondial cu Slovacia sau Kosovo.

Patru tricolori, OUT din meciul cu Turcia

Cu câteva ore înainte de joc, Mircea Lucescu a ales cei 23 de jucători pe care se va baza în barajul cu Turcia.

Se pare că cei patru jucători care nu vor prinde lotul la meciul din Istanbul sunt Cătălin Căbuz, portarul convocat de urgență după accidentarea suferită de Mihai Popa, fundașul central Adrian Rus, fundașul lateral Kevin Ciubotaru și extrema Claudiu Petrila.

Lotul României pentru barajul cu Turcia

PORTARI: Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Ionuț Radu (7/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).