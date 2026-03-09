Căpitan la turci, el a înscris în minutul 54, cu un șut din afara careului, deviat însă de un adversar.

Mijlocaşul român Alexandru Maxim (35 de ani) a marcat golul lui Gaziantep FK , care a remizat acasă cu codașa Fatih Karagumruk, 1-1 duminică, în etapa 25 din Super Lig.

Maxim nu se află în lotul stranierilor convocați pentru barajul ”tricolorilor” cu Turcia din 26 martie, primul pas spre calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

De altfel, ultimul său meci la națională datează din 2022.

Alex Maxim a scris deja istorie în Turcia la Gaziantep, acolo unde are 57 de goluri și 47 de pase decisive în 218 meciuri jucate în campionat și cupă (54 de goluri și 40 de assist-uri în Super Lig - 4 cu 7 în cele 24 de partide din actuala ediție).

Ce declara Maxim la începutul acestui an

”(n.r. - Te mai gândești la națională?) Sunt lucruri (n.r. - zâmbește)… Nu vreau să deschid subiectul ăsta. Cât timp voi fi jucător activ… . Atât eu, cât și orice alt jucător român ne gândim la echipa națională.

Niciodată nu mi-am luat gândul de la echipa națională, însă, chiar dacă nu sunt acolo, am mulți prieteni, le țin pumnii. (n.r. - Cei din staff au venit să vă urmărească pe tine și pe Deian Sorescu) Cred că mai mult pe Deian (n.r. - râde). (n.r. - Ești supărat?) Nu, doar obosit. Mă bucur că sunt sănătos, că încă joc la vârsta mea.

Nu are rost (n.r. - să deschidă discuția despre prezența sa la echipa națională). Nu vreau să creez polemici și să deschid un subiect de genul ăsta. E clar, cât timp joc, gândul meu e și la echipa națională, dar dacă nu sunt prezent, cu siguranță îi susțin. Ar fi un vis să văd echipa națională la un Campionat Mondial”, a declarat Alexandru Maxim la începutul acestui an.

Stranierii convocați de selecționerul Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).