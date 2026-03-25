O singură necunoscută! Cum arată primul 11 al României pregătit de Lucescu pentru meciul cu Turcia

O singură necunoscută! Cum arată primul 11 al României pregătit de Lucescu pentru meciul cu Turcia Nationala
Mircea Lucescu a conturat în mare măsură primul 11 al României pe care plănuiește să se bazeze contra Turciei, în play-off-ul pentru Cupa Mondială.

  • România înfruntă Turcia, joi, de la ora 19:00, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.
  • Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în deplasare finala barajului cu câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo. Ultimul act al play-off-ului este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Echipa probabilă a României pentru meciul cu Turcia

Ionuț Radu a trecut printr-o sperietură serioasă în weekend, la meciul Celta Vigo - Alaves (3-4) și părea scos din calcule pentru echipa națională. Totuși, analizele medicale au arătat că goalkeeper-ul este apt și ar trebui să înceapă din primul minut meciul cu Turcia, după ce și la antrenamentul oficial s-a prezentat bine.

Este de așteptat ca Mircea Lucescu să păstreze formula cu 4 fundași clasică formată din Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă și Nicușor Bancu. Deși în lot se mai află Andrei Coubiș, Adrian Rus sau Virgil Ghiță, Mircea Lucescu a sugerat la interviurile acordate cu o zi înainte de meci că va miza pe experiența lui Andrei Burcă lângă Radu Drăgușin.

Marele semn de întrebare în continuare existent este legat de linia de mijloc. Selecționerul fie va miza pe un mijlocaș cu profil clar defensiv, Vladimir Screciu, fie ar putea alege doi jucători cu calități ceva mai ofensive, precum Răzvan Marin și Vlad Dragomir.

În atac, situația pare clară. În benzi ar urma să apară Dennis Man și Valentin Mihăilă, iar Ianis Hagi în spatele lui Daniel Bîrligea.

  • Cum ar putea arăta primul 11 al României la meciul cu Turcia: Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Screciu (Vl. Dragomir) - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin, conferință înainte de Turcia - România

Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
Costel Gâlcă, stelistul care poate avea portretul înrămat pe holurile Giuleștiului: "Ia titlul, devine idol la Rapid! Să-i pună poza pe tunelul de acces"
Wesley Lopes avertizează înainte de Turcia - România: „Eu nu vorbesc prostii! Vă spun adevărul”
Denis Drăguș l-a sunat pe Alibec și s-au prăpădit de râs înainte de Turcia - România
Românul care a jucat în infernul de la Istanbul le-a transmis tricolorilor cum să reziste presiunii: „Le dau un sfat”
Steliano Filip, înainte de Turcia - România: „Ne așteaptă un meci foarte greu din toate punctele de vedere”
Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Americanii n-au niciun dubiu: New York Times dă rezultatul pentru Turcia - România, în play-off-ul Cupei Mondiale

Reghecampf, out! Africanii anunță plecarea românului după un scandal monstru

„Cutremur“ la Tottenham: Igor Tudor pleacă! Drăgușin va fi antrenat de un nume uriaș

Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Ultimele informații din lotul lui Mircea Lucescu



Wesley Lopes avertizează înainte de Turcia - România: „Eu nu vorbesc prostii! Vă spun adevărul”
Costel Gâlcă, stelistul care poate avea portretul înrămat pe holurile Giuleștiului: "Ia titlul, devine idol la Rapid! Să-i pună poza pe tunelul de acces"
Românul care a jucat în infernul de la Istanbul le-a transmis tricolorilor cum să reziste presiunii: „Le dau un sfat”
Lipsa ariei de selecție este o problemă falsă. Cât de bine arată lotul format din jucătorii lăsați acasă de Mircea Lucescu
Romulus Gabor, Balonul de Aur de la CM tineret 1981: "Turcia nu e o forță, ne putem califica. Nea Mircea trebuie să-i atingă un pic pe ai noștri cu patriotismul"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Atuurile României cu Turcia. Caramavrov caută argumente pentru o calificare în "finala" pentru Mondiale
Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România și-a aflat adversarele
stirileprotv Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

