O singură necunoscută! Cum arată primul 11 al României pregătit de Lucescu pentru meciul cu Turcia

România înfruntă Turcia, joi, de la ora 19:00 , la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială. Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în deplasare finala barajului cu câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo. Ultimul act al play-off-ului este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Echipa probabilă a României pentru meciul cu Turcia

Ionuț Radu a trecut printr-o sperietură serioasă în weekend, la meciul Celta Vigo - Alaves (3-4) și părea scos din calcule pentru echipa națională. Totuși, analizele medicale au arătat că goalkeeper-ul este apt și ar trebui să înceapă din primul minut meciul cu Turcia, după ce și la antrenamentul oficial s-a prezentat bine.

Este de așteptat ca Mircea Lucescu să păstreze formula cu 4 fundași clasică formată din Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă și Nicușor Bancu. Deși în lot se mai află Andrei Coubiș, Adrian Rus sau Virgil Ghiță, Mircea Lucescu a sugerat la interviurile acordate cu o zi înainte de meci că va miza pe experiența lui Andrei Burcă lângă Radu Drăgușin.

Marele semn de întrebare în continuare existent este legat de linia de mijloc. Selecționerul fie va miza pe un mijlocaș cu profil clar defensiv, Vladimir Screciu, fie ar putea alege doi jucători cu calități ceva mai ofensive, precum Răzvan Marin și Vlad Dragomir.

În atac, situația pare clară. În benzi ar urma să apară Dennis Man și Valentin Mihăilă, iar Ianis Hagi în spatele lui Daniel Bîrligea.