EXCLUSIV Turcii l-au convins să semneze într-un hotel din București. "100.000 de dolari, am urcat la etajul 14. Apoi mi-au dat avion privat"

Turcii l-au convins să semneze într-un hotel din București. "100.000 de dolari, am urcat la etajul 14. Apoi mi-au dat avion privat" Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mulți fotbaliști din țara noastră au făcut un excelent PR fotbalului românesc în Turcia.

TAGS:
Iosif RotariuGalatasarayTurciaSteauahotelavion privatturcia - româniaBucuresti
Din articol

Turcia - România, barajul pentru CM 2026, redeschide și albumul poveștilor țesute în anii de după 1989. Mulți români au făcut istorie în fotbalul din Turcia într-o perioadă în care aveam jucători de reală calitate, doriți de multe formații ale Europei.

Turcii l-au convins pe Iosif Rotariu să semneze într-un hotel din București

Iosif Rotariu (63 de ani) a fost primul jucător român important care a semnat cu o echipă din străinătate după 1989. S-a întâmplat înaintea Campionatului Mondial din Italia, unde tricolorii lui Emeric Ienei au atins faza optimilor de finală.

Dorit de Anderlecht, AS Monaco și Pisa, Iosif Rotariu, pe atunci la Steaua, a semnat cu Galatasaray după o poveste fascinantă. Turcii au venit în București o săptămână, s-au cazat la Hotelul Intercontinental și au făcut pressing constant asupra lui Roti. Cum era 'moda' în acea vreme, oficialii lui Cim Bom și au venit în România și cu bani cash. Într-o 'plăsuță', cum spune Rotariu. Mijlocașul finalist cu Steaua al CCE a devenit rapid idol al turcilor, așa cum Sport.ro a scris aici.

Performanțele lui Rotariu cu Galatasaray 

  • Turkcell Süper Lig: vicecampion 1990–91
  • Cupa Turciei: 1990-91
  • Supercupa Turciei: 1991

Iosif Rotariu: "Mi-au dat avion privat ca să duc banii la Timișoara"

"Am semnat înainte de CM 1990 din Italia, au venit turcii de la Galata o săptămână, în fiecare zi, la București pentru mine, cu avionul privat. Euforia de dinainte de CM i-a făcut pe mulți să-mi zică 'dacă te accidentezi la Mondial?'. 

Ca să scap de ei le-am zis: "dacă-mi dați 100.000 de dolari acum, semnez cu Galata, dacă nu, am plecat și nu ne mai întâlnim". Atunci mi-au zis să aștept 10 minute și să merg apoi la etajul 14 de la Intercontinental. Am stat 10 minute în hol cu fratele meu, Ilie Rotariu. Am urcat la etajul 14, era președintele de la Galata, o doamnă de la ambasadă, care a făcut o hârtie și o plăsuță plină cu dolari.

Am semnat, am luat banii. Mi-au dat avionul privat să duc banii la Timișoara. Am mers acasă, cu fratele meu și pilotul, am lăsat banii, m-am întors înapoi la București. S-au speriat și cei de la Timișoara de la aeroport când au văzut avionul", a spus Iosif Rotariu, la emisiunea Poveștile Sport.ro, transmisă de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

Iosif Rotariu, integralist la Campionatul Mondial din 1990

Iosif Rotariu a semnat cu Galatasaray în 1990 și a jucat până în decembrie 1992. Poli Timișoara, Steaua, Galatasaray, Bakirkoyspor, CFR Timișoara, OFK Kikinda, Extensiv Craiova și Bihor Oradea sunt echipele pentru care a jucat Iosif Rotariu. 

25 de meciuri a strâns în tricoul naționalei României, având și un gol marcat. Rotariu a fost titular și integralist pentru „tricolori” la Campionatul Mondial din 1990. 

  • Iosif rotariu galatasaray
×
Iosif Rotariu / Foto: Sport.ro.
Iosif Rotariu / Foto: Sport Pictures.
Iosif Rotariu, o legendă a Stelei București / Foto: Sport Pictures.
Iosif Rotariu, o legendă a Stelei București / Foto: Sport Pictures.
Iosif Rotariu / Foto: Sport.ro
Iosif Rotariu / Foto: Sport Pictures
Iosif Rotariu, pe Ghencea
ÎNAPOI LA ARTICOL

Turcia - România e joi, de la 19:00, LIVE BLOG pe Sport.ro

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat vineri, 20 martie, lotul pe care va miza la partidele din această lună, format din 12 jucători care evoluează la cluburi din străinătate şi 14 fotbalişti din SuperLiga României.

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, debutant)

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAŞI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANŢI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei
IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!