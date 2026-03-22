Turcia - România, barajul pentru CM 2026, redeschide și albumul poveștilor țesute în anii de după 1989. Mulți români au făcut istorie în fotbalul din Turcia într-o perioadă în care aveam jucători de reală calitate, doriți de multe formații ale Europei. Turcii l-au convins pe Iosif Rotariu să semneze într-un hotel din București Iosif Rotariu (63 de ani) a fost primul jucător român important care a semnat cu o echipă din străinătate după 1989. S-a întâmplat înaintea Campionatului Mondial din Italia, unde tricolorii lui Emeric Ienei au atins faza optimilor de finală. Dorit de Anderlecht, AS Monaco și Pisa, Iosif Rotariu, pe atunci la Steaua, a semnat cu Galatasaray după o poveste fascinantă. Turcii au venit în București o săptămână, s-au cazat la Hotelul Intercontinental și au făcut pressing constant asupra lui Roti. Cum era 'moda' în acea vreme, oficialii lui Cim Bom și au venit în România și cu bani cash. Într-o 'plăsuță', cum spune Rotariu. Mijlocașul finalist cu Steaua al CCE a devenit rapid idol al turcilor, așa cum Sport.ro a scris aici. Performanțele lui Rotariu cu Galatasaray Turkcell Süper Lig: vicecampion 1990–91

Cupa Turciei: 1990-91

Supercupa Turciei: 1991

Iosif Rotariu: "Mi-au dat avion privat ca să duc banii la Timișoara" "Am semnat înainte de CM 1990 din Italia, au venit turcii de la Galata o săptămână, în fiecare zi, la București pentru mine, cu avionul privat. Euforia de dinainte de CM i-a făcut pe mulți să-mi zică 'dacă te accidentezi la Mondial?'. Ca să scap de ei le-am zis: "dacă-mi dați 100.000 de dolari acum, semnez cu Galata, dacă nu, am plecat și nu ne mai întâlnim". Atunci mi-au zis să aștept 10 minute și să merg apoi la etajul 14 de la Intercontinental. Am stat 10 minute în hol cu fratele meu, Ilie Rotariu. Am urcat la etajul 14, era președintele de la Galata, o doamnă de la ambasadă, care a făcut o hârtie și o plăsuță plină cu dolari. Am semnat, am luat banii. Mi-au dat avionul privat să duc banii la Timișoara. Am mers acasă, cu fratele meu și pilotul, am lăsat banii, m-am întors înapoi la București. S-au speriat și cei de la Timișoara de la aeroport când au văzut avionul", a spus Iosif Rotariu, la emisiunea Poveștile Sport.ro, transmisă de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro. Iosif Rotariu, integralist la Campionatul Mondial din 1990 Iosif Rotariu a semnat cu Galatasaray în 1990 și a jucat până în decembrie 1992. Poli Timișoara, Steaua, Galatasaray, Bakirkoyspor, CFR Timișoara, OFK Kikinda, Extensiv Craiova și Bihor Oradea sunt echipele pentru care a jucat Iosif Rotariu. 25 de meciuri a strâns în tricoul naționalei României, având și un gol marcat. Rotariu a fost titular și integralist pentru „tricolori" la Campionatul Mondial din 1990.

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat vineri, 20 martie, lotul pe care va miza la partidele din această lună, format din 12 jucători care evoluează la cluburi din străinătate şi 14 fotbalişti din SuperLiga României. PORTARI Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, debutant) FUNDAŞI Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0); MIJLOCAŞI Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1); ATACANŢI Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).