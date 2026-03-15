Gazdele au deschis scorul din penalty, în minutul 9, prin Moreo. În minutul 37 însă, Pisa a rămas în zece oameni, în urma cartonașului roșu încasat de Durosinmi.

Pisa a învins Cagliari, dar l-a pierdut pe Marius Marin

Dubla lui Caracciolo a ajutat-o pe Pisa să îşi majoreze avantajul în minutele 52 şi 54. Pavoletti a redus din diferenţă pentru Cagliari, în minutul 67.

Eliminarea lui Obert din minutul 81 a readus echilibrul numeric pe teren. Pisa s-a impus cu 3-1, iar Marius Marin a ieşit accidentat în minutul 16.

Cagliari se află pe locul 15 în Serie A, cu 30 de puncte, iar Pisa se poziționează pe 19, cu 18 puncte.

O accidentare de durată a lui Marius Marin ar putea fi o lovitură dură pentru selecționerul Mircea Lucescu înaintea meciului cu Turcia de pe 26 martie. Marin este principala variantă a lui „Il Luce” pentru postul de mijlocaș central defensiv.

Marius Marin, aproape de Sevilla

După opt ani petrecuți la Pisa, Marius Marin este aproape să schimbe echipa și să părăsească Italia pentru o mutare în Spania.

Contractul fotbalistului cu gruparea italiană expiră la finalul acestui sezon și nu va semna prelungirea înțelegerii. Internaționalul român ar fi ajuns la un acord cu Sevilla, formația la care ar putea ajunge din vară, liber de contract.

MARCA, una dintre cele mai importante publicații de sport din lume, a confirmat mișcarea și a subliniat că în momentul de față se pun la punct ultimele detalii cu privire la contractul pe care Marius Marin îl va semna.

Marius Marin a fost jucătorul celor de la Pisa din 2018, mai întâi sub formă de împrumut de la Sassuolo și apoi transferat definitiv un an mai târziu. Marin a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei și a fost și căpitan în Serie B.