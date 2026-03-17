După ce i-a pierdut pe Denis Drăguș (suspendat) sau Louis Munteanu (accidentat), România nu se va putea baza nici pe Marius Marin. Mijlocașul de la Pisa a suferit o accidentare la genunchi în partida de duminică împotriva lui Cagliari (3-1).

Marius Marin ratează barajul Turcia - România

La două zile distanță, presa din Italia a anunțat că Marius Marin are o problemă la nivelul ligamentului colateral și va lipsi de pe gazon aproximativ 3 săptămâni.

"Este o veste proastă care afectează atât Pisa, cât și naționala României. Va rata barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială și ar urma să revină în lot abia la partida cu Torino (n.r - programată pe 5 aprilie)", notează Tuttomercatoweb, marți, cu 9 zile înainte de Turcia - România.

Vestea este una cum nu se poate mai rea pentru Mircea Lucescu, în condițiile în care Marius Marin a fost unul dintre jucătorii săi de bază în acest mandat și a redevenit titular în Serie A la formația toscană.

Marius Marin, urmărit de directorul sportiv de la Sevilla chiar în meciul în care s-a accidentat

În ultimele zile s-a vorbit intens despre un transfer la Sevilla, iar, la partida cu Cagliari, erau prezenți și oficiali spanioli, care au decis să amâne discuțiile cu privire la transfer după ce au văzut că internaționalul român a părăsit terenul accidentat.

Italienii susțin acum că mutarea ar putea pica: ”Antonio Cordon, directorul sportiv de la Sevilla, sosise pentru a încheia operațiunea ce l-ar fi adus pe Marius Marin la clubul spaniol la finalul sezonului, liber de contract. Accidentarea ar putea schimba inevitabil calendarul și evaluările legate de această mutare”.