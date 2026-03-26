În cazul unei victorii, România va juca finala barajului cu Slovacia sau Kosovo.

Cum ar arăta echipa de start a României la barajul cu Turcia

Conform Fanatik, echipa de start a României va începe cu Ionuț Radu, în ciuda problemelor medicale avute de portarul român la ultimul meci disputat cu Celta Vigo, înfrângerea cu Deportivo Alaves, scor 3-4.

Deși se anunța inițial că Radu nu va putea apăra la baraj, se pare că goalkeeper-ul s-a refăcut și se va putea afla în poartă contra Turciei.

În centrul apărării va fi refăcut cuplul de fundași de la EURO 2024, Radu Drăgușin și Andrei Burcă, în timp ce în flancurile defensivei se vor afla Andrei Rațiu și Nicușor Bancu.

La închidere, în absența lui Marius Marin, se vor afla Răzvan Marin și Vlad Dragomir, în timp ce compartimentul ofensiv va fi alcătuit din Dennis Man, Ianis Hagi și Valentin Mihăilă, în spatele vârfului Daniel Bîrligea.

Echipa de start a României

România: Radu – Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu – Dragomir, Marin – Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea