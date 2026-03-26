Turcii au anunțat lotul pentru meciul cu România.

Merih Demiral, OUT din lotul Turciei

Selecționerul italian Vincenzo Montella a renunțat la șapte jucători. Printre cei șapte jucători turci la care a renunțat Montella, se află și Merih Demiral, un om de bază în defensiva turcilor, care are contribuții importante și în atac, cu șase goluri marcate la echipa națională.

Demiral este accidentat și, deși turcii sperau ca acesta să fie refăcut până la ora jocului, se pare că acest lucru nu este posibil.

Semih Kilicsoy, Muhammed Șengezer, Zeki Celik, Merih Demiral, Ahmetcan Kaplan, Aral Şimşir și Mustafa Eskihellac sunt cei șapte jucători la care Vincenzo Montella a renunțat pentru meciul cu România.

Vincenzo Montella: ”Acest meci este considerat ca o finală!”

Vincenzo Montella a prefațat jocul la conferința de presă și a mărturisit că se simte norocos că înfruntă o echipă antrenată de legendarul Mircea Lucescu.

"Sunt foarte fericit că mă întâlnesc cu Mircea Lucescu. Îl respect foarte mult. Mircea Lucescu nu cunoaşte doar fotbal turcesc, cunoaşte foarte bine fotbalul mondial, de aceea am spus că îl respect foarte mult. Pe mine mă motivează mai mult să joc împotriva unei echipe pregătite de un astfel de antrenor şi m-am pregătit foarte bine pentru acest meci.

Se va juca un singur meci şi de aceea este considerat ca o finală. Noi vom face tot ce putem pentru a câştiga, dar ştim că şi România va face la fel, va da tot ce poate. Noi vom încerca să ne facem jocul şi sper că vor reuşi să câştigăm. Aceste întâlniri, din cauza faptului că se joacă un singur meci, sunt considerate ca o finală", a declarat Vincenzo Montella.