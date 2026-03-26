Calculele nu îi dau șanse României! Anunț trist pentru tricolori înaintea barajului cu Turcia: ”Cel mai deprimant meci din istorie!”

Echipa națională va înfrunta Turcia de la 19:00 în primul baraj de calificare, urmând ca, în cazul unei victorii, să se dueleze cu Slovacia sau Kosovo cu biletul către Mondial pe masă.

Football Meets Data nu îi dă șanse României la baraj

Conform Football Meets Data, Turcia este echipa cu cele mai mari șanse să ajungă în finala barajului de calificare la Mondial, dar și cu cele mai mari șanse să se califice la turneul final.

Conform calculelor, naționala condusă de Vincenzo Montella are 84% șanse să învingă România și să treacă în finală, unde va înfrunta Slovacia sau Kosovo, și 49% șanse să se califice la Cupa Mondială în urma barajelor.

Podiumul echipelor care vor disputa baraje este completat de Italia, cu 84% șanse de calificare în finala play-off-ului și 48% șanse de calificare la Mondial, și Danemarca (85% șanse de calificare în finala barajului și 46% șanse să ajungă la turneul final).

În ceea ce privește naționala României, Football Meets Data anticipează că tricolorii au doar 16% șanse să treacă de Turcia și 6% șanse să facă o surpriză frumoasă și să se califice la Campionatul Mondial.