Joi, 26 martie, naționala României va disputa semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială FIFA 2026 împotriva Turciei, pe stadionul „Beşiktaş Park” din Istanbul, de la ora 19:00. În cazul unui succes, „tricolorii” vor juca finala în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo, pe 31 martie, de la ora 21:45.

Dezbatere în studioul Sport.ro. Andru Nenciu îi are invitați pe Daniel Anghel, Ionuț Stoica și Vali Andronescu

În studioul Sport.ro, moderatorul Andru Nenciu i-a avut invitați pe jurnaliștii Ionuț Stoica și Daniel Anghel, alături de care a discutat despre avantajele și riscurile României, ultimele convocări și soluțiile de ultim moment pentru selecționerul Mircea Lucescu.

Pe parcursul dezbaterii, s-a alăturat și jurnalistul Vali Andronescu, care a oferit povești mai puțin cunoscute despre Arda Guler și Nicolae Stanciu.