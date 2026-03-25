Cele două reprezentative se vor confrunta pe ”Beșiktaș Park”, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Turneul final este organizat în SUA, Mexic și Canada.

Dacă România trece de Turcia, atunci selecționata lui Mircea Lucescu va înfrunta în finala barajului pentru CM 2026 una dintre următoarele două naționale: Slovacia sau Kosovo.

Marica a spus ce șanse are România să bată Turcia: ”Nu va fi ușor, dar putem să facem o surpriză”

Ciprian Marica, fost internațional român, crede că România are șanse minime cu Turcia, dar chiar și așa speră ca prima reprezentativă să obțină accederea la CM 2026.

Ultima prezență a tricolorilor la un turneu de o asemenea anvergură a fost în urmă cu 32 de ani, în 1998, când au depășit faza grupelor, dar au pierdut în optimi cu Croația.

”(n.r. Reușim să trecem de turci?) Avem 20-25 la sută șanse. Însă, cred în forța grupului și în experiența lui nea Mircea că putem să facem o surpriză. Nu va fi ușor. Va trebui să prindem o zi bună.

Să ne autodepășim în multe momente ale jocului și să fim disponibili să ne sacrificăm. Eu cred în șansa României”, a spus Marica într-un interviu pentru Sport.ro.