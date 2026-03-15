Fostul internațional român a comentat fazele controversate de arbitraj din derby-ul Rapid București - Dinamo București 3-2 și s-a întrebat ce s-ar întâmpla dacă o eroare similară ar decide soarta naționalei în meciul de la Istanbul.

Partida Turcia - România se joacă pe 26 martie, de la ora 19:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro. Dacă „tricolorii” câștigă, vor disputa finala barajului pe 31 martie, împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Ionuț Lupescu: „Ce facem dacă pățim asta?”

Ionuț Lupescu nu își explică de ce sistemul VAR nu a intervenit la faza care a precedat golul marcat de Claudiu Petrila, atunci când dinamoviștii au reclamat un fault al lui Andrei Borza asupra lui Alexandru Musi.

„Nu vreau să fiu subiectiv. Rapid merită să fie acolo, dar sunt lucruri pe care nu le pot explica. Întrebarea majoră este de ce avem VAR în România. Dacă peste aproximativ 10 zile pierdem la Istanbul calificarea dintr-o greșeală ca aseară, ce facem?”, a spus Lupescu.

Fostul mijlocaș a criticat și lipsa de reacție a celor care conduc fotbalul românesc și a atras atenția că astfel de erori pot influența rezultatele.

„Nimeni nu mai înțelege când este fault, pentru că se măsoară cu măsuri diferite. Dacă arbitrul Istvan Kovacs ar fi văzut faza la monitor, probabil ar fi dat fault. Nu înțeleg de ce VAR nu l-a chemat.

Mă întreb ce fac responsabilii dacă naționala pierde calificarea dintr-o fază asemănătoare. Atunci vreau să văd ce vor face cei de la federație și ce va face Mircea Lucescu”, a mai declarat Lupescu la Digi Sport.