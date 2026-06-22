Alvaro Pereira, câștigător al Cupei României cu CFR Cluj în sezonul 2008/09, se află pe lista celor de la Cerro, echipă care traversează o perioadă dificilă în prima ligă din Uruguay.

Alvaro Pereira, aproape să seAlvaro Pereiramneze cu ultima clasată din Uruguay

În prezenet antrenor liber de contract după despărțirea de Fenix, în mai 2025, Pereira a confirmat că există discuții cu formația Cerro, însă susține că nu a avut încă o ofertă oficială.

„Oficial nu am avut nicio conversație cu Cerro. Da, persoane apropiate clubului au discutat cu oameni din anturajul meu”, a declarat fostul fundaș pentru Sport 890.

„Realitatea vorbește de la sine. Dar lucrurile se pot schimba. Dacă se va întâmpla să ajung acolo, totul se construiește prin muncă. Nu se schimbă nimic doar stând pe margine”, a adăugat acesta.

În prezent, Cerro ocupă ultimul loc în prima ligă din Uruguay, cu doar 10 puncte acumulate în 15 etape. Formația are două victorii, patru remize și nouă înfrângeri și caută soluții pentru a evita retrogradarea.

Alvaro Pereira pleca de la CFR pentru 6,5 milioane de euro

Ca antrenor, Alvaro Pereira le-a pregătit pe Defensores de Cambaceres și Fenix, iar între cele două experiențe a ocupat și funcția de director sportiv la Defensores de Glew.

Ca jucător, uruguayanul a evoluat pentru cluburi precum CFR Cluj, FC Porto, Inter Milan și Sao Paulo FC, iar în tricoul naționalei Uruguayului a adunat 80 de selecții.

În România a câștigat Cupa României cu CFR Cluj în sezonul 2008/2009, înainte de transferul la Porto, mutare care le-a adus ardelenilor 6,5 milioane de euro.