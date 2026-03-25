Mircea Lucescu și-a exprimat dezamăgirea că echipa națională nu va avea mai mulți fani pe stadionul Inonu, pe care joi se va disputa barajul cu Turcia, pentru calificarea la CM 2026. Selecționerul tricolorilor a vorbit la Istanbul și despre legătura sa cu Turcia, țară în care e foarte respectat de suporteri.

În cazul în care România va trece de Turcia, va urma barajul decisiv de calificare la Mondiale, tot în deplasare, cu învingătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Acest al doilea meci va avea loc pe 31 martie.

Mircea Lucescu: "Mă așteptam să ni se dea dreptul să avem mai mulți suporteri"

"E un joc extrem de important. Vom face tot ce e posibil să merităm această calificare. Ambianța din jurul acestui meci e extraordinară. Mă așteptam să ni se dea dreptul să avem mai mulți suporteri. Speram ca măcar 30-35% din pubic să fie din România. Am meritat să ajungem aici, la fel ca Turcia.

Stadionul s-ar fi umplut oricum. Eu iubesc foarte mult Turcia, am trăit multe satisfacții profesionale și de viață. M-am simțit foarte bine în mijlocașul fanilor turci, dar profesia e altceva. Sunt aici pentru a pregăti o echipă bună și pentru a încerca să câștigăm acest meci", a declarat Lucescu, în conferința de presă de miercuri după-amiază.