VIDEO Mircea Lucescu își strigă supărarea înainte de Turcia - România! "Mă așteptam să ni se dea acest drept"

Alexandru Hațieganu
Turcia - România e joi de la 19:00, la Istanbul, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială.

Mircea Lucescu și-a exprimat dezamăgirea că echipa națională nu va avea mai mulți fani pe stadionul Inonu, pe care joi se va disputa barajul cu Turcia, pentru calificarea la CM 2026. Selecționerul tricolorilor a vorbit la Istanbul și despre legătura sa cu Turcia, țară în care e foarte respectat de suporteri. 

În cazul în care România va trece de Turcia, va urma barajul decisiv de calificare la Mondiale, tot în deplasare, cu învingătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Acest al doilea meci va avea loc pe 31 martie.

Mircea Lucescu: "Mă așteptam să ni se dea dreptul să avem mai mulți suporteri"

"E un joc extrem de important. Vom face tot ce e posibil să merităm această calificare. Ambianța din jurul acestui meci e extraordinară. Mă așteptam să ni se dea dreptul să avem mai mulți suporteri. Speram ca măcar 30-35% din pubic să fie din România. Am meritat să ajungem aici, la fel ca Turcia.

Stadionul s-ar fi umplut oricum. Eu iubesc foarte mult Turcia, am trăit multe satisfacții profesionale și de viață. M-am simțit foarte bine în mijlocașul fanilor turci, dar profesia e altceva. Sunt aici pentru a pregăti o echipă bună și pentru a încerca să câștigăm acest meci", a declarat Lucescu, în conferința de presă de miercuri după-amiază.

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naționala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.

