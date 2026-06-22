Visul lui Gigi Becali se poate realiza! Turcii au făcut anunțul despre Denis Drăguș: ”El va lua decizia finală!”

Visul lui Gigi Becali se poate realiza! Turcii au făcut anunțul despre Denis Drăguș: ”El va lua decizia finală!” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a anunțat recent că plănuiește două mutări de marcă în această vară.

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Gigi Becalidenis dragusFCSBTrabzonspor
Din articol

După ce FCSB a oficializat transferul lui Ronny Labonne, Gigi Becali speră să dea o lovitură dublă în mercato. 

Trabzonspor ia în considerare orice ofertă pentru Dennis Drăguș: ”Fatih Tekke va lua decizia finală!”

Patronul roș-albaștrilor a vorbit recent despre revenirea lui Florinel Coman la echipă, dar și despre transferul lui Denis Drăguș, atacantul celor de la Trabzonspor și al echipei naționale. 

Becali îl consideră pe Denis Drăguș drept ”cel mai bun fotbalist român” și a anunțat că s-a înțeles cu acesta în legătură cu un eventual contract la FCSB. Problema este însă că transferul lui Drăguș la FCSB s-ar putea realiza doar în cazul în care jucătorul va fi lăsat să plece gratis de la Trabzonspor. 

Acest lucru este greu de crezut având în vedere că Trabzonspor a plătit în schimbul lui Drăguș 1,7 milioane de euro. Românul nu a confirmat la gruparea turcă, iar sezonul trecut a fost împrumutat la Eyupspor și Gaziantep, dar nici acolo nu a reușit să iasă în evidență.

Trabzonspor a încercat recent să îl folosească pe Denis Drăguș drept monedă de schimb. Turcii l-au propus pe Drăguș plus o sumă de bani în schimbul lui Adil Demirspor de la Konyaspor, însă rivalii din campionatul Turciei au refuzat propunerea. Presa turcă a anunțat însă că Trabzonspor vrea să scape de Denis Drăguș, având în vedere că antrenorul Fatih Tekke nu se va baza pe internaționalul român în următorul sezon, iar salariul fotbalistului este de 1,5 milioane de euro. 

Conform Ajansspor, Fatih Tekke este cel care va lua decizia finală în cazul lui Denis Drăguș. Se pare că oficialii lui Trabzonspor așteaptă raportul lui Tekke în privința internaționalului român pentru a trece la fapte. Sursa citată scrie că Trabzonspor este dispusă să asculte orice ofertă primită pentru Drăguș și va lua în considerare aspecte economice și sportive, ceea ce înseamnă că visul lui Gigi Becali de a-l avea pe Drăguș la echipă s-ar putea realiza.

Denis Drăguș, în vacanță cu Florinel Coman și Florin Tănase

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Coman tanase dragus
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Gigi Becali: ”M-am înțeles cu Drăguș, doar să îi dea drumul ăia!”

Recent, Gigi Becali a spus că a bătut palma cu Drăguș și mai este nevoie doar ca Trabzonspor să îl lase să plece liber de contract pe fotbalistul român.

Pe Drăguș nu stau să îl caracterizez, că el e prea fotbalist. La ăla nu există „în formă” sau „nu e în formă”. Ăla joacă și noaptea, la două îl scoli și joacă fotbal. El e foarte puternic și are viteză, n-ai ce să îi faci!

Eu cu el m-am înțeles (n.r - cu Drăguș). M-am înțeles cu el, doar să îi dea drumul ăia. Dacă îl lasă liber. El mi-a spus: <<Nea Gigi, să le iau și trei-patru sute de mii la ăia>>. Ia-le! Calculăm într-așa fel încât cu siguranță să iei un milion într-un an”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

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