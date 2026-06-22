Visul lui Gigi Becali se poate realiza! Turcii au făcut anunțul despre Denis Drăguș: ”El va lua decizia finală!”

Patronul roș-albaștrilor a vorbit recent despre revenirea lui Florinel Coman la echipă, dar și despre transferul lui Denis Drăguș, atacantul celor de la Trabzonspor și al echipei naționale.

Becali îl consideră pe Denis Drăguș drept ”cel mai bun fotbalist român” și a anunțat că s-a înțeles cu acesta în legătură cu un eventual contract la FCSB. Problema este însă că transferul lui Drăguș la FCSB s-ar putea realiza doar în cazul în care jucătorul va fi lăsat să plece gratis de la Trabzonspor.

Acest lucru este greu de crezut având în vedere că Trabzonspor a plătit în schimbul lui Drăguș 1,7 milioane de euro. Românul nu a confirmat la gruparea turcă, iar sezonul trecut a fost împrumutat la Eyupspor și Gaziantep, dar nici acolo nu a reușit să iasă în evidență.

Trabzonspor a încercat recent să îl folosească pe Denis Drăguș drept monedă de schimb. Turcii l-au propus pe Drăguș plus o sumă de bani în schimbul lui Adil Demirspor de la Konyaspor, însă rivalii din campionatul Turciei au refuzat propunerea. Presa turcă a anunțat însă că Trabzonspor vrea să scape de Denis Drăguș, având în vedere că antrenorul Fatih Tekke nu se va baza pe internaționalul român în următorul sezon, iar salariul fotbalistului este de 1,5 milioane de euro.

Conform Ajansspor, Fatih Tekke este cel care va lua decizia finală în cazul lui Denis Drăguș. Se pare că oficialii lui Trabzonspor așteaptă raportul lui Tekke în privința internaționalului român pentru a trece la fapte. Sursa citată scrie că Trabzonspor este dispusă să asculte orice ofertă primită pentru Drăguș și va lua în considerare aspecte economice și sportive, ceea ce înseamnă că visul lui Gigi Becali de a-l avea pe Drăguș la echipă s-ar putea realiza.