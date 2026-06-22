Pică recordul pentru cel mai scump transfer din istorie? Real Madrid e gata să trimită oferta

Real Madrid vrea să le ia fața ”rivalelor” și pregătește o ofertă de nerefuzat pentru Bayern, cu care ar avea o ”relație instituțională excelentă”, așa cum clubul de pe ”Bernabeu” a precizat într-un comunicat oficial emis recent pe subiectul Olise. Propunerea de transfer, pentru o sumă amețitoare, ar urma să fie trimisă în următoarele 2-3 săptămâni, anunță Defensa Central.

”Cireașa de pe tort” ar putea fi Michael Olise (24 de ani), francezul care a avut un sezon excelent la Bayern Munchen și este ”vânat” de mai multe echipe importante din Europa, în ciuda faptului că bavarezii n-ar vrea să renunțe prea ușor la el, fiind pregătiți să-i ofere un nou contract.

Suma ar putea depăși recordul de transfer deținut de Neymar, pentru care PSG a plătit 222 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Barcelona în 2017. Spaniolii de la Marca au scris recent că Real Madrid este gata să ofere o sumă mai mare, astfel că Olise ar putea deveni cel mai scump fotbalist din istorie.

Olise, născut în Anglia, dar internațional francez, a crescut în academiile lui Arsenal, Chelsea și Manchester City, însă s-a remarcat la Crystal Palace, de unde în 2024 a făcut pasul la Bayern Munchen pentru 53 de milioane de euro.

Convocat la naționala Franței pentru Cupa Mondială din această vară, Olise a încheiat sezonul de la Bayern cu statistici impresionante: 22 de goluri și 31 de pase decisive în 52 de meciuri.

Denzel Dumfries (30 de ani), Marc Cucurella (27 de ani), Ibrahima Konate (27 de ani) și Bernardo Silva (31 de ani) sunt jucătorii pe care Real Madrid i-a transferat până acum, și nu are de gând să se oprească aici. În spațiul public au apărut mai multe nume de jucători doriți de Jose Mourinho pe ”Bernabeu”, majoritatea portughezi.

Hotărârea inițială luată de Bayern Munchen

Herbert Hainer (71 de ani), președintele lui Bayern Munchen, i-a transmis lui Florentino Perez că Michael Olise nu este de vânzare. Hainer a amintit că Olise are un contract pe termen lung cu formația bavareză. Angajamentul său expiră abia pe 30.06.2029.

„Dacă Florentino Perez vrea să ne trimită o ofertă pentru Olise, ceea ce nu s-a întâmplat nici pe departe, se poate scuti de problemă.

Michael Olise este un jucător al lui FC Bayern cu contract pe termen lung. Nu suntem un club care să vândă”, a declarat Herbert Hainer, conform Bild.