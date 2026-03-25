Arena lui Beșiktaș, inaugurată în 1947

Arena pe care joacă astăzi Beșiktaș a fost inaugurată după Al Doilea Război Mondial și a purtat numele Dolmabahce Stadi (1947–1952), Mithat Pașa Stadi (1952–1973), Inonu Stadyumu (1973–2013) și Beșiktaș Stadyumu (Tupraș Stadyumu / 2013-prezent). La început, rivalele Galatasaray și Fenerbahce au jucat aici, până să se mute pe propriile arene, Ali Sami Yen (ulterior Rams Park / cartierul Sariyer, în Istanbului european) și Șukru Saracoglu (ulterior, Chobani Stadium / cartierul Kadikoy, în Istanbului asiatic).

Stadionul a fost renovat în 1950 și 2004, înainte să fie închis în 2013 și înlocuit de actuala construcție, în 2016. E amplasat în cartierul Beşiktaş, pe strada Dolmabahce, în vecinătatea Palatului Dolmabahçe, a Piaței Taksim și Turnului Galata. Are o capacitate de 42.685 de locuri și a costat 110 milioane de euro, fiind opera arhitecților Bunyamin Derman și Metin Demir. Arena este casa ultrașilor din facțiunea "Carși", cunoscuți pentru coregrafiile elaborate, activismul politic și scandările cu un nivel ridicat de decibeli.

Numele districtului are conotații biclice

Districtul Beșiktaș este situat pe malul european al strâmtorii Bosfor, fiind mărginit de Sariyer și Șișli (nord), Kagithane și Șișli (vest) și Beyoglu (sud). Stadionul e amplasat într-o zonă considerată cu o valoare imobiliară ridicată, cuprinzând exclusivistele cartiere Levent și Etiler, bazarul Carși și reperele istorice Yildiz, Kuruceșme, Ortakoy și Arnavutkoy.

Numele ar proveni din combinarea cuvinteleor "beșik" ("leagăn") și "taș" ("piatră"), după numele unei biserici greșești, Kounopetra (Leagănul de piatră), unde exista o relicvă în această formă despre care se credea că provenea din staulul din Betleem unde s-a născut pruncul Isus. Obiectul a fost mutat ulterior în Hagia Sofia și a dispărut, după a Patra Cruciadă (1202-1204).

România a jucat aici patru meciuri

Naționala turcă va juca pentru a patra oară pe acest stadion. Pe vechiul Inonu, Turcia a disputat nu mai puțin de 70 de meciuri de-a lungul istoriei, dintre care patru au fost contra României (0-2, 26 aprilie 1959 / 0-0, 20 martie 1971 / 1-1, 19 martie 1975 / 1-1, 22 martie 1978).

Stadionul a găzduit Supercupa Europei din 2019 și va găzdui finala Europa League 2026 și finala Conference League din 2027. De asemenea, arena a fost gazda unor concerte memorabile, printre care Bryan Adams, Guns N' Roses, Metallica, Bon Jovi, Madonna, Elton John, Scorpions, Sting, Rod Stewart, Tina Turner, Michael Jackson, Rihanna, Iron Maiden și Shakira.

Un număr de 2.130 de bilete au fost alocate suporterilor români pentru meciul de baraj Turcia - România de la Istanbul (26 martie 2026). Acestea s-au epuizat în 20 de secunde de la punerea în vânzare pe site-ul bilete.frf.ro.

