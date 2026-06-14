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CLASAMENT Avem primul golgheter de la Campionatul Mondial! Topul marcatorilor de la CM 2026
Turneul final se dispută în SUA, Canada și Mexic.
Clasamentul marcatorilor la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie), după meciurile de sâmbătă și duminică dimineața, arată astfel:
Folarin Balogun, singurul jucător cu 2 goluri
2 goluri: Folarin Balogun (SUA)
1 gol: Julian Quinones (Mexic), Raul Jimenez (Mexic), Ladislav Krejci (Cehia), Inbeom Hwang (Coreea de Sud), Hyeongyu Oh (Coreea de Sud), Jovo Lukic (Bosnia-Herţegovina / U Cluj), Cyle Larin (Canada), Mauricio (Paraguay), Giovanni Reyna (SUA), Breel Embolo (Elveţia), Boualem Khoukhi (Qatar), Ismael Saibari (Maroc), Vinicius Jr (Brazilia), John McGinn (Scoţia), Nestory Irankunda (Australia), Connor Metcalfe (Australia)
Autogol: Damian Bobadilla (Paraguay - pentru SUA)
SUA - Paraguay 4-1 în primul meci din grupă al gazdelor de la FIFA World Cup 2026
Sâmbătă dimineață, de la ora 04:00, a avut loc meciul Statele Unite ale Americii - Paraguay, în grupa D, pe stadionul ”SoFi” din Inglewood, California.
La capătul celor 90 de minute, SUA - Paraguay s-a încheiat 4-1.
Gazdele au deschis scorul în minutul 7 al meciului, după autogolul paraguayanului Damian Bobadilla. În minutul 28, Folarin Balogun a dus scorul la 2-0, însă reușita sa a fost invalidată după ce VAR-ul a intervenit și a depistat un ofsaid în construcția fazei.
Americanii au majorat în cele din urmă diferența în minutul 31 prin Balogun, care și-a mai trecut în cont o reușită înainte de fluierul final al primei reprize, în minutul 45+5.
În actul secund, Paraguay a înscris în minutul 73, prin Mauricio, din pasa lui Julio Enciso. Confruntarea din Inglewood s-a încheiat însă 4-1 pentru SUA, după ce Giovanni Reyna l-a învins pe Orlando Gill în minutul 90+8.
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