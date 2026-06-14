CITEȘTE AICI LIVE BLOG Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Clasamentul marcatorilor la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie), după meciurile de sâmbătă și duminică dimineața, arată astfel:

Folarin Balogun, singurul jucător cu 2 goluri

2 goluri: Folarin Balogun (SUA)

1 gol: Julian Quinones (Mexic), Raul Jimenez (Mexic), Ladislav Krejci (Cehia), Inbeom Hwang (Coreea de Sud), Hyeongyu Oh (Coreea de Sud), Jovo Lukic (Bosnia-Herţegovina / U Cluj), Cyle Larin (Canada), Mauricio (Paraguay), Giovanni Reyna (SUA), Breel Embolo (Elveţia), Boualem Khoukhi (Qatar), Ismael Saibari (Maroc), Vinicius Jr (Brazilia), John McGinn (Scoţia), Nestory Irankunda (Australia), Connor Metcalfe (Australia)

Autogol: Damian Bobadilla (Paraguay - pentru SUA)

SUA - Paraguay 4-1 în primul meci din grupă al gazdelor de la FIFA World Cup 2026

Sâmbătă dimineață, de la ora 04:00, a avut loc meciul Statele Unite ale Americii - Paraguay, în grupa D, pe stadionul ”SoFi” din Inglewood, California.

La capătul celor 90 de minute, SUA - Paraguay s-a încheiat 4-1.

Gazdele au deschis scorul în minutul 7 al meciului, după autogolul paraguayanului Damian Bobadilla. În minutul 28, Folarin Balogun a dus scorul la 2-0, însă reușita sa a fost invalidată după ce VAR-ul a intervenit și a depistat un ofsaid în construcția fazei.

Americanii au majorat în cele din urmă diferența în minutul 31 prin Balogun, care și-a mai trecut în cont o reușită înainte de fluierul final al primei reprize, în minutul 45+5.

În actul secund, Paraguay a înscris în minutul 73, prin Mauricio, din pasa lui Julio Enciso. Confruntarea din Inglewood s-a încheiat însă 4-1 pentru SUA, după ce Giovanni Reyna l-a învins pe Orlando Gill în minutul 90+8.