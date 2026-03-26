Pagina oficială de Facebook a echipei naționale a anunțat câți suporteri români sunt așteptați la duelul de azi cu Turcia (AICI LIVE BLOG cu UPDATE la fiecare oră).

”Ultimele noutăți despre organizarea partidei din această seară!

🔘 Organizatorii au anunțat că în stadion se vor afla cu siguranță peste 3.000 de suporteri români. Numărul acestora ar putea fi chiar dublu.

🔘 Punctul oficial de întâlnire al suporterilor români a fost stabilit de autorități în Piața Taksim – Parcul Gezi.

🔘 Suporterii se pot aduna liber în Parcul Gezi, începând cu ora 15:45, când va fi deschis Fan Meeting Point-ul.

🔘 Fan Walk-ul către stadion este programat să înceapă la ora 16:45, sub supravegherea poliției, iar traseul până la stadion are aproximativ 800 de metri.

🔘 Accesul în tribune se va face începând cu ora 17:00, cu trei ore înainte de start.

🔘 În sectorul României, fanii vor găsi stegulețe cu tricolorul.

🔘 La finalul partidei, suporterii din sectorul rezervat fanilor români vor fi nevoiți să mai aștepte cel puțin 45 de minute înainte de a putea părăsi stadionul.

🔘 Meciul din această seară va fi acoperit de 144 de jurnaliști la masa presei și 69 de fotografi!”, a precizat pagina citată.