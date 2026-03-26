SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partidă capitală pentru echipa lui Mircea Lucescu, LIVE BLOG pe Sport.ro.

TAGS:
turcia - româniaEchipa Nationalasuporteri romaniIstanbulPiața Taksim
Din articol

Pagina oficială de Facebook a echipei naționale a anunțat câți suporteri români sunt așteptați la duelul de azi cu Turcia (AICI LIVE BLOG cu UPDATE la fiecare oră).

”Ultimele noutăți despre organizarea partidei din această seară! 

🔘 Organizatorii au anunțat că în stadion se vor afla cu siguranță peste 3.000 de suporteri români. Numărul acestora ar putea fi chiar dublu.

🔘 Punctul oficial de întâlnire al suporterilor români a fost stabilit de autorități în Piața Taksim – Parcul Gezi.

🔘 Suporterii se pot aduna liber în Parcul Gezi, începând cu ora 15:45, când va fi deschis Fan Meeting Point-ul.

🔘 Fan Walk-ul către stadion este programat să înceapă la ora 16:45, sub supravegherea poliției, iar traseul până la stadion are aproximativ 800 de metri.

🔘 Accesul în tribune se va face începând cu ora 17:00, cu trei ore înainte de start.

🔘 În sectorul României, fanii vor găsi stegulețe cu tricolorul.

🔘 La finalul partidei, suporterii din sectorul rezervat fanilor români vor fi nevoiți să mai aștepte cel puțin 45 de minute înainte de a putea părăsi stadionul.

🔘 Meciul din această seară va fi acoperit de 144 de jurnaliști la masa presei și 69 de fotografi!”, a precizat pagina citată.

Turcii au apelat din nou la A.I! Supercomputerul a numit jucătorul român care va marca

Barajul Turcia - România este programat în această seară de la 19:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Nerăbdători să afle deznodământul partidei, în urmă cu câteva zile, turcii au apelat la inteligența artificială pentru a se mai liniști înaintea jocului.

În ziua meciului, jurnaliștii turci au repetat experimentul, iar de această dată, inteligența artificială a dat și numele marcatorilor din meciul de baraj.

Conform Haber7, inteligența artificială Gemini a prezis o victorie cu 2-0 în favoarea Turciei, în timp ce ChatGPT anticipează o victorie cu 2-1 pentru naționala lui Montella.

A.I.-ul a remarcat forma naționalei Turciei, dar și avantajul terenului propriu, însă nu a trecut cu vederea nici contraatacurile națioanalei României.

Întrebat cine va marca cele trei goluri, ChatGPT a răspuns că pentru turci vor marca starurile echipei, Kenan Yildiz și Hakan Calhanoglu, în timp ce pentru România va marca Dennis Man.

Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!