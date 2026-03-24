Chiar dacă nu sunt încă siguri de participarea la Cupa Mondială, se pare că turcii nu își fac emoții cu privire la baraj și sunt încrezători că vor participa la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Sponsorul oficial al turcilor, Nike, a prezentat echipamentele țărilor care vor lua parte la Cupa Mondială, iar printre imagini au apărut și tricourile reprezentativei conduse de Vincenzo Montella, tricouri pe care turcii le vor purta la turneul final dacă vor obține calificarea.

Turcia revine la culoarea roșu pentru echipamentele de acasă, în timp ce tricourile purtate în deplasare vor fi albe. Nike a explicat această decizie prin faptul că s-a dorit a fi prezentată o identitate națională mai puternică.

”Colecția de echipament 2026 a echipei naționale masculine a Turciei este definită de o schimbare clară de identitate: echipamentul de acasă trece de la alb la roșu, consolidând mândria națională printr-o prezență mai îndrăzneață și mai spontană.

Echipamentul de acasă semnalează o nouă eră prin trecerea la o bază Sport Red, păstrând în același timp banda iconică de pe piept într-o formă mai subtilă și modernă.

Echipamentul de deplasare revine la o bază albă, readucând un aspect clasic al Turciei, menținând în același timp banda roșie tradițională de pe piept drept element definitoriu”, se arată în comunicatul Nike.