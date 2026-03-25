Pe 26 martie 2019, România învingea Turcia în deplasare în preliminariile EURO U17, cu Drăgușin și Baiaram pe teren. Peste 7 ani, pe 26 martie 2026, cei doi tricolori au în față Turcia, tot în deplasare, pentru calificarea la Mondial, scrie FRF pe site-ul oficial.

Turcia U17 - România U17 1-3

”Cu fix 7 ani înaintea marelui meci Turcia – România programat joi, semifinală într-o singură manșă a play-off-ului CM 20206, pe 26 martie 2019, tricolorii Radu Drăgușin și Ștefan Baiaram, convocați acum de selecționerul Mircea Lucescu pentru „bătălia” de la Istanbul, câștigau împotriva Turciei, pe terenul ei!

Cei doi fotbaliști au fost titulari, iar Drăgușin chiar căpitan, pentru România U17 în preliminariile EURO U17, o grupă de calificare găzduită de Turcia. Ce s-a întâmplat atunci?

Cu Drăgușin și Baiaram prezenți și atunci

Partida din 2019 nu s-a jucat la Istanbul, ci în Antalya, mai exact pe Arslan Zeki Demirci Sports Complex.

Selecționerul de-atunci, Daniel Mogoșanu, a pregătit următorul prim 11 pentru România U17:

Sava – Grosu, Drăgușin (c), Chilili, Florică – Crivac, Borcea – Corbeanu, Ianis Stoica, Baiaram – Suciu

Au intrat pe parcurs: Stefanovici, Bani, Pitu, Grameni și Louis Munteanu.

Dacă Drăgușin și Baiaram sunt în lotul României chiar și în aceste zile, portarul Răzvan Sava (Udinese) se află și el în circuitul naționalei, în vreme ce Ianis Stoica (Estrela Amadora) e așteptat, prin evoluțiile lui, să facă trecerea spre naționala mare, după ce a fost component al generației prezente la ultimul EURO pentru România U21.

Ca un detaliu inedit, Corbeanu a ajuns între timp să reprezinte, la seniori… Canada!”, reamintește Federația Română de Fotbal.

Filmul meciului

Acum 7 ani, Ianis Stoica a deschis scorul pentru tricolori în prelungirile primei reprize, dar turcii au reușit egalarea în minutul 52.

Important de precizat: însă din minutul 8, atacantul Akpinar, de la gazde, a văzut cartonașul roșu!

În ciuda revenirii pe tabelă neașteptate din partea turcilor, Louis Munteanu, apărut pe teren în minutul 59 în locul lui Suciu, a ieșit la rampă! A reușit o dublă în minutele 78 și 88, pentru un 3-1 final în dreptul tricolorilor!

Din păcate, din cauza problemelor medicale, Louis Munteanu nu este apt în aceste zile pentru Turcia – România.