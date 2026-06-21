EXCLUSIV A văzut ce transfer pregătește Gigi Becali și a dat verdictul pe loc: ”Ar fi un plus mare pentru FCSB!”

A văzut ce transfer pregătește Gigi Becali și a dat verdictul pe loc: ”Ar fi un plus mare pentru FCSB!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB l-a transferat în această vară doar pe Ronny Labonne, după ce transferul lui Anderson Ceara nu s-a mai materializat.

TAGS:
FCSBGigi Becalidenis dragusTransferMarius Niculae
Din articol

Gigi Becali plănuiește și alte mutări, iar doi dintre jucătorii aflați pe lista patronului de la FCSB sunt Denis Drăguș și Florinel Coman.

Marius Niculae: ”Ar fi un mare plus pentru FCSB dacă Drăguș merge acolo!”

  • Denis dragus
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Denis Drăguș / Foto: Imago
Denis Drăguș, la Trabzonspor / Foto: Imago
Denis Drăguș / Foto: Imago
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Finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat recent că a ajuns la un acord cu Denis Drăguș, însă transferul se va concretiza doar în cazul în care Trabzonspor îl va lăsa pe internaționalul român să plece liber de contract.

Marius Niculae a analizat un posibil transfer al lui Denis Drăguș la FCSB. Fostul atacant a mărturisit că îl apreciază pe Drăguș și spune că pentru FCSB ar fi un mare plus dacă fotbalistul ar semna. 

Niculae crede că transferul lui Denis Drăguș la FCSB ar înseamna o veste bună și pentru echipa națională, având în vedere că Drăguș este principalul om de atac al primei reprezentative, iar, în Turcia, la Trabzonspor cel mai probabil nu ar juca. 

Denis Drăguș este un jucător de valoare. A confirmat la echipa națională. Ar fi un plus mare pentru FCSB dacă merge acolo. Cred că ar fi un plus și pentru echipa națională. Este important pentru Denis să joace, pentru că în ultimul timp a avut ceva probleme în Turcia. Este un jucător de echipă națională, un jucător valoros. E posibil să facă un cuplu cu alt jucător de echipă națională și aici mă refer la Bîrligea”, a spus Marius Niculae pentru PRO TV și Sport.ro.

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