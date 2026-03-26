O legendă la Fenerbahce, internaționalul turc Basri Dirimlili s-a născut în 1929 la Silistra (Dârstor), astăzi în Bulgaria, dar atunci oraș din România. Basri Dirimlili, fundașul stânga titular al Turciei la Campionatul Mondial din 1954 Peste ani, avea chiar să joace de patru ori împotriva țării natale România: în 0-3 la București pe fostul ”23 August” (1958) și 2-0 la Istanbul pe actualul ”İnönü” (1959), meciuri oficiale în preliminariile Campionatului European din 1960, apoi în amicalele din 1961, 2-0 la Ankara și 0-4. Acest România - Turcia 4-0 din 8 octombrie 1961, jucat pe Stadionul ”23 August” din București, a fost ultima prezență a lui Basri Dirimlili pentru naționala Turciei (30 de selecții în total).

VIDEO Turcia - RFG, dublu duel la CM 1954 între doi fotbaliști născuți în România: Basri Dirimlili și Josef Posipal Fundaș stânga cu numărul 3 pe tricou, Basri Dirimlili a fost titular în toate cele trei meciuri disputate de naționala Turciei la Campionatul Mondial din 1954: 1-4 cu RFG și 7-0 cu Coreea de Sud în grupe, apoi 2-7 cu aceeași RFG în play-off-ul pentru sferturi.

Culmea, în naționala germană a jucat titular în ambele meciuri cu Turcia pomenite mai sus un alt fotbalist născut în România, la Lugoj, fundașul Josef Posipal (1927 - 1997)! Cu el titular și în finală, RFG (Republica Federală Germania sau Germania de Vest) avea să câștige titlul de campioană mondială. În 1954 a fost prima participare a ”ienicerilor” la un turneu final - a doua și ultima prezență a fost cea de la Mondialul din 2002, când generația lui Hakan Şükür sau İlhan Mansız a ajuns până în semifinale și a terminat pe locul 3.

A plecat din România la vârsta de 11 ani Povestea lui Basri Dirimlili apare pe site-ul oficial al celor de la Fener, unde fotbalistul este prezentat ca fiind ”una dintre legendele noastre, care a îmbrăcat tricoul lui Fenerbahce între 1953 și 1963 și și-a gravat numele în glorioasa noastră istorie prin spiritul său de luptă și determinarea de care a dat dovadă”. La vârsta de 11 ani, el a plecat împreună cu familia din România în Turcia, într-un atât de complicat an 1940, în care Silistra natală a fost restituită Bulgariei alături de întreaga regiune a Cadrilaterului. S-au stabilit la Eskișehir, unde puștiul născut în țara noastră a început fotbalul. După İstiklal Club, Eskişehir Demirspor și Ankara Havagücü, s-a transferat în 1953 la Fenerbache, unde a jucat timp de un deceniu și a câștigat de două ori titlul de campion al Turciei. Cu copci la cap sau cu maxilarul rupt pentru Fener, așa s-a creat legenda Și aici s-a născut legenda, după un meci din Cupa Atatürk, scrie Fenerbahce pe site-ul oficial: ”A primit porecla <<Mehmetçik>>, adică <<soldatul turc>>, după partida cu Galatasaray din 15 mai 1955. În urma unei lovituri primite în timpul acelui meci, Basri Dirimlili a rămas plin de sânge - i s-au pus trei copci la cap și i s-a aplicat un bandaj. Însă, deoarece regulamentul de atunci nu permitea schimbarea jucătorilor, el a continuat să joace pentru ca echipa noastră să nu rămână în 10 oameni. În minutele următoare, Basri i-a marcat un gol cu capul lui Galatasaray, dar sângerarea a continuat și el a leșinat. Basri Dirimlili și-a revenit după câteva minute și, în ciuda tuturor sfaturilor de a ieși de pe teren, nu și-a părăsit echipa Fenerbahçe și a terminat meciul. Acesta a fost momentul care i-a adus lui Basri Dirimlili porecla de <<Mehmetçik>>. Iar această poreclă, care s-a răspândit mai întâi printre suporteri, a fost adoptată ulterior și de presa sportivă”. Dar tot pe site-ul oficial al lui Fener apare și o altă variantă a legendei: ”I s-a dat porecla <<Mehmetçik>> după un meci amical disputat la Adana împotriva echipei Adana Demirspor, pentru că a continuat să joace pe teren în ciuda unei fracturi la maxilar, intrând astfel în rândul jucătorilor legendari ai clubului”.

Idol în Turcia, idol și în Cipru După retragerea din cariera de jucător, Basri Dirimlili a activat ca antrenor în anii '60-'70. A fost secundul românului Traian Ionescu la Fenerbahce, dar și interimar, pentru scurtă vreme însă. A murit la Istanbul, pe 14 septembrie 1997, iar clubul și fanii îi organizează an de an ceremonia de comemorare la cimitirul Karacaahmet, unde a fost îngropat. Iar în Lefke, oraș din Cipru (mai exact din Cipru de Nord), unde Basri Dirimlili a fost antrenor-jucător în anii '60, există chiar o stradă care îi poartă numele.

Basri Dirimlili, ”Mehmetçik” în Turcia și ”Mücahit” în Cipru de Nord: ”A luptat în tranșee” ”Când au izbucnit conflictele interetnice (n.r. - din Cipru), Basri se afla în Lefke și a continuat să locuiască acolo pentru o perioadă. A participat la apărarea orașului Lefke. A luptat în tranșee. Prin această atitudine, la porecla de <<Mehmetçik>, pe care o câștigase în Turcia, i s-a adăugat aici și porecla de <<Mücahit>> (n.r. - luptător pentru Islam). Începând cu februarie 1964, Ambasada Republicii Turce din Nicosia a emis ordinul ca toți cetățenii turci să se întoarcă în țară, iar Basri a părăsit Lefke. Cel mai important lucru este că acest nume continuă să trăiască în memoria oamenilor. Îl comemorăm cu respect și recunoștință”, a scris, într-un articol recent despre Basri Dirimlili, istoricul azer Elnur Ağayev de la Lefke Avrupa Üniversitesi, Universitatea Europeană din Lefke.

