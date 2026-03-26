„Tricolorii” vor avea cel mai important test din această campanie de calificare care l-a avut „la cârmă” pe Mircea Lucescu.

Partida Turcia - România, din semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, va avea loc joi, de la ora 19:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Turcii se tem de Dennis Man, dar nu i-au uitat pe Rațiu, Radu și Drăgușin

Sport.ro a luat legătura cu jurnaliștii turci Yağızcan Yaver, de la hurriyet.com, și cu Muhammet Duman, pentru a „măsura pulsul” în țara semilunii înaintea meciului decisiv dintre cele două naționale.

Jurnalistul sportiv Muhammet Duman a făcut o analiză detaliată a celor mai periculoși jucători ai naționalei României și nu a ezitat să vorbească la superlativ despre starurile lui Mircea Lucescu.

„De câteva zile vorbesc cu colegii mei din Turcia despre jucătorii de calitate din România și despre 'diamantele ascunse' din echipa lor. În acest moment, toată lumea vede Turcia ca favorită, dar România are mereu jucători care pot produce surprize.

În primul rând, dorința portarului Ionuț Radu de a juca în ciuda accidentării este impresionantă. Dacă se va simți bine în ziua meciului, va evolua și mai agresiv în fața atmosferei uriașe a jocului. Datorită lui, Celta Vigo se află în prezent pe locul 6 într-un campionat dificil precum La Liga. Pe lângă Spania, a acumulat experiență și în Italia și Anglia. Este un portar cu reflexe foarte bune și care nu renunță niciodată. Dacă va juca, le poate crea mari probleme atacanților noștri.

Vreau să-l menționez în mod special pe fundașul central de la Tottenham, Radu Drăgușin. A jucat 580 de minute în 9 meciuri în acest sezon în Anglia, însă această statistică nu ar trebui să păcălească pe nimeni. Drăgușin are un fizic extraordinar, iar spiritul său de luptă este suficient pentru a intimida adversarii. Cred că va intra în meci cu o motivație suplimentară. Dacă Radu (n.r. Ionuț Radu) nu va putea juca, toată responsabilitatea defensivă va cădea pe umerii lui Drăgușin. Dacă atacanții Turciei reușesc să-l neutralizeze, pot câștiga meciul destul de ușor. Radu Drăgușin este un jucător care nu are de gând să renunțe niciodată. Va fi o luptă foarte grea.

Jucătorul despre care vorbim de zile întregi și de care ne temem cel mai mult este: Dennis Man! În acest sezon, și-a demonstrat clasa marcând 10 goluri și oferind 6 pase decisive într-un campionat dificil precum cel din Olanda. Continuă să marcheze și pentru echipa națională. Este ca un vârtej pe flancul drept și foarte tehnic. Mi-ar plăcea să-l văd jucând într-o zi în Superliga Turciei. Este o extremă dreapta de mare calitate, precum Michael Olise și Desire Doue. Este un adevărat maestru al driblingului și își folosește piciorul stâng foarte eficient. Dacă îl lăsăm să se apropie de careu, ne poate costa foarte mult.

În final, vreau să-l menționez pe fundașul dreapta Andrei Rațiu. Am citit că FC Barcelona a vrut să-l transfere în 2024. L-am urmărit în meciul dintre Samsunspor și Rayo Vallecano. În opinia mea, este unul dintre cei mai buni fundași dreapta din Europa. Este un jucător extrem de muncitor și solid defensiv. Kenan Yildiz și Ferdi Kadioglu vor avea în față un adversar dur. Trebuie să fim atenți la ceea ce pot crea pe flancul drept Dennis Man și Andrei Rațiu.”, a spus Muhammet Duman în exclusivitate pentru Sport.ro.

Yağızcan Yaver, jurnalistul site-ului hurriyet.com, publicație importantă din Turcia, l-a indicat tot pe Dennis Man ca principal pericol pentru defensiva echipei lui Vincenzo Montella.

„Cea mai mare amenințare ofensivă este, fără îndoială, Dennis Man. Prin controlul său asupra mingii și instinctul natural de a marca, va pune serios la încercare apărarea echipei noastre pe tot parcursul meciului. Deși lotul advers include fundași centrali de top și jucători solizi defensiv, vulnerabilitățile din defensiva lor reprezintă o oportunitate de aur pentru o echipă ca a noastră, capabilă să organizeze rapid atacuri.”, a declarat Yağızcan Yaver pentru Sport.ro.

România își dorește o calificare după 28 de ani de absență de la un turneu final de Campionatul Mondial, dar drumul către realizarea acestui vis trece prin țara semilunii.

Lotul României pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAŞI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANŢI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).