VIDEO EXCLUSIV Ciprian Marica e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Cea mai bună investiție, ce îl revoltă + Cei 4 de care nu a putut trece

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Alexandru Hațieganu
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Ciprian Marica, invitat la Poveștile Sport.ro.

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Ciprian Marica e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Cea mai bună investiție, ce îl revoltă + Cei 4 de care nu a putut trece

La Poveștile Sport.ro, invitatul lui Andru Nenciu e Ciprian Marica, fost internațional cu 72 de meciuri în prima reprezentativă a României. Produs al școlii de fotbal de la Dinamo, Marica spune care e amintirea cea puternică alături de Rinat Ahmetov și revede o imagine, în timpul emisiunii, când a primit o lovitură cu piciorul, în Bundesliga, de kick-boxing, fix în piept.

Emisiunea de pe Sport.ro și VOYO îl suprinde pe Marica și din postura de acționar la Farul, dar și din rolul de investitor într-una din cele mai spectaculoase baze sportive din București, unde e partener cu legenedarul Ilie Năstase, primul lider din istoria ATP și dublu campion în turneele de Grand Slam.

Marica istorisește momentul în care a înfruntat cea mai tare defensivă a lumii și aduce aminte de felul în care Mircea Lucescu își motiva jucătorii. La Poveștile Sport.ro, fostul atacant dezaprobă modul în care sportul e perceput, uneori de autorități, și recunoaște care e cea mai bună investiție făcută în prezent.

Nu lipsesc nici episoadele haioase în emisiunea de pe Sport.ro și VOYO, iar Marica rememorează momentul în care fostul coleg și mereu prieten, Florentin Petre, l-a sfătuit să facă o... investiție.

Cine e colegul dur pe care nu l-a avut vreodată adversar, cine e favorită în Superliga și cât timp câștigă în București megând cu scuterul... vedeți în emisiunea lui Andru Nenciu, Poveștile Sport.ro.

În prezent acționar la Farul Constanța, Ciprian Marica a debutat în 2001 la Dinamo, echipă în academia căreia s-a format ca fotbalist profesionist și de la care a plecat la Șahtior Donețk în 2004 pentru 5.000.000 de euro.  Marica a evoluat ulterior pentru VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe și Konyaspor. Vârful care a participat cu România la EURO 2008 s-a retras de la FCSB în 2016.

Ciprian Marica, 25 de goluri în naționala României

În cariera sa a câștigat de două ori Liga 1 și Cupa României cu Dinamo. Și-a adjudecat, de asemenea, cu Șahtior campionatul de trei ori, respectiv Cupa și Supercupa Ucrainei o dată.  Ciprian Marica mai are în palmares Cupa Intertoto cu VfB Stuttgart și Cupa Ligii României cu FCSB. 

  • 81 de goluri în 382 de meciuri oficiale a adunat Ciprian Marica la nivel de club. 
  • 25 de goluri în 72 de selecții a reușit Marica pentru România. 
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