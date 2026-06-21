Lionel Messi s-a despărțit de FC Barcelona în 2021, când echipa catalană nu a putut să îi prelungească înțelegerea din cauza problemelor financiare.

Starul argentinian a semnat apoi cu PSG și a jucat în capitala Franței până în 2023 când a decis să meargă în MLS la Inter Miami.

Leo Messi ar putea juca din nou în tricoul Barcelonei

Barcelona a încercat să îl readucă pe Messi în mai multe rânduri, iar cel mai aproape a fost în 2023, când, în cele din urmă, starul argentinian a decis să semneze cu Inter Miami din cauza incertitudinilor pe care le avea față de oficialii catalani.

Fanii Barcelonei își doresc să îi ofere o un moment special celui mai mare jucător care a îmbrăcat tricoul formației catalane.

Astfel că, Joan Laporta vrea să o invite pe Inter Miami să joace în tradiționalul amical din startul sezonului al Barcelonei: „Trofeul Joan Gamper”.

Conform Transfer News Live, catalanii au propus ca Lionel Messi să joace pentru cele două echipe câte o repriză.

Starul argentinian are 672 de goluri și 303 assist-uri, în 778 de meciuri jucate pentru Barcelona, echipă pentru care a evoluat din 2005 până în 2021.

15 milioane de euro este cota lui Lionel Messi, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.