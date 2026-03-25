Turcia - România I O spun statisticile: TREI jucători de top din Superligă care meritau convocarea la națională!

Meci capital pentru reprezentativa antrenată de Mircea Lucescu.

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat lista jucătorilor pentru play-off-ul Cupei Mondiale din 2026 - barajul cu Turcia de joi.

Lotul convocat de Mircea Lucescu

PORTARI

Andrei Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0); ulterior au fost convocați Cătălin Căbuz (FC Argeș) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova), amândoi debutanți;

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAŞI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANŢI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Jucătorii de top ”uitați” de Lucescu

Consultând statisticile oferite de site-ul oficial Superliga, remarcăm că trei jucători de top din campionatul României nu au fost convocați de Mircea Lucescu pentru meciul capital cu Turcia:

Raul Opruț (Dinamo) - lider detașat la capitolul tackling-uri (96) & lider la capitolul intercepții (50)

Darius Olaru (FCSB) - lider la capitolul pase-cheie (81) & lider la capitolul rating jucător (7.55)

Eduard Pap (FK Csikszereda) - lider la capitolul parade pe meci (4.0) & lider la capitolul penalty-uri apărate (3).

Spre comparație, portarii convocați din Superligă au făcut cele mai multe greșeli care duc la șut (Mihai Aioani - 5) sau și-au înscris autogol (Cătălin Căbuz - 1).

Publicitate
