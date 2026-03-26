Marcu Czentye
Vincenzo Montella, încă neînvins în confruntările cu fotbalul românesc.

Cu 141 de goluri înscrise în 288 de apariții în Serie A, fostul atacant al Romei, Vincenzo Montella (51 de ani) este mai cunoscut în lumea fotbalului pentru abilitățile de jucător decât pentru rezultatele obținute ca tehnician.

Montella, rezervă neutilizată în Italia - România 2-0, din sferturile EURO 2000

A jucat pentru Empoli, Genoa, Sampdoria, AS Roma și Fulham, iar, la finalul carierei, când a tras linie, a văzut 220 de goluri marcate în cele 478 de meciuri oficiale disputate.

Longevitatea lui Montella, în parte consumată alături de Marco Delvecchio, într-un atac de ținut minte al clubului AS Roma, nu a fost suficientă pentru a-l vedea jucând în Italia - România 2-0, meci din sferturile de finală ale EURO 2000. Montella a rămas rezervă neutilizată de selecționerul Dino Zoff, în partida în care Gheorghe Hagi a fost eliminat, după golurile italienilor, aduse în prima repriză de Francesco Totti și Filippo Inzaghi.

Ca antrenor, Vincenzo Montella s-a reîntâlnit cu fotbalul românesc în ediția 2013/14 a UEFA Europa League.

Pe banca tehnică a Fiorentinei, Montella a gestionat cu liniște primul meci jucat împotriva echipei Pandurii Târgu Jiu, în faza grupelor. Pe Stadionul Artemio Franchi, Fiorentina a înscris prin Joaquin, Matos și Cuadrado, consemnând un 3-0 fără emoții, pe când partida jucată pe Cluj Arena, două săptămâni mai târziu, a fost un carusel de trăiri pentru ambele grupări.

În noiembrie 2013, Eric de Oliveira înscria din foarfecă, de la marginea careului, unul dintre cele mai spectaculoase goluri văzute în istoria participărilor echipelor românești, în cupele europene, însă confruntarea avea să se termine dramatic.

Fiorentina a egalat prin Matos în minutul 86, iar la una dintre ultimele faze ale meciului, spaniolul Borja Valero a trimis mingea în plasă, smulgând din mâna gazdelor punctul mult muncit de-a lungul celor 92 de minute jucate cu patos.

Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00 și va fi transmis live text pe www.sport.ro.

