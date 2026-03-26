Cu 141 de goluri înscrise în 288 de apariții în Serie A, fostul atacant al Romei, Vincenzo Montella (51 de ani) este mai cunoscut în lumea fotbalului pentru abilitățile de jucător decât pentru rezultatele obținute ca tehnician.

Montella, rezervă neutilizată în Italia - România 2-0, din sferturile EURO 2000

A jucat pentru Empoli, Genoa, Sampdoria, AS Roma și Fulham, iar, la finalul carierei, când a tras linie, a văzut 220 de goluri marcate în cele 478 de meciuri oficiale disputate.

Longevitatea lui Montella, în parte consumată alături de Marco Delvecchio, într-un atac de ținut minte al clubului AS Roma, nu a fost suficientă pentru a-l vedea jucând în Italia - România 2-0, meci din sferturile de finală ale EURO 2000. Montella a rămas rezervă neutilizată de selecționerul Dino Zoff, în partida în care Gheorghe Hagi a fost eliminat, după golurile italienilor, aduse în prima repriză de Francesco Totti și Filippo Inzaghi.