Xavi s-a retras în 2019, după o carieră de 21 de ani. Fostul internațional spaniol a evoluat pentru prima echipă a Barcelonei în perioada 1998-2015. Și-a agățat ghetele în cui la Al Sadd, după ce a fost legitimat trei ani la clubul qatarez.

Xavi a numit singurul sportiv pe care-l poate compara cu Messi: ”Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca el”

Într-un interviu pentru The Athletic, Xavi a spus despre Messi, care joacă de trei ani în Statele Unite ale Americii la Inter Miami, că argentinianul are în fotbal statutul pe care Michael Jordan îl are în baschet.

Spaniolul a remarcat faptul că Messi încă îl impresionează și că argentinianul este un competitor înnăscut, altfel s-ar fi retras după ce a câștigat cu naționala Albiceleste Campionatul Mondial de acum patru ani.

”Era foarte ușor să joci alături de el. Dacă nu știi să combini cu Messi, atunci nu știi să joci fotbal, e atât de simplu. Când îi pasezi lui Leo, îți trimite mingea înapoi perfect.

Astăzi, mă emoționează să-l văd jucând.

Eu am evoluat până la 39 de ani, dar eram în Qatar și plecasem din La Roja cu câțiva ani înainte. Leo are acum această vârstă (n.r. face 39 pe 24 iunie) și nu s-a schimbat. Uitați-vă la felul în care își mișcă picioarele, la acel pas scurt și rapid.

Oricine altcineva s-ar fi retras după ce a câștigat Cupa Mondială în 2022, dar el este un competitor înnăscut.

Sunt convins că Argentina va ajunge în fazele eliminatorii și că vom vedea cel mai bun Messi din cariera sa. El este Michael Jordan al fotbalului. Nu cred că vom mai vedea vreodată un fotbalist ca el”, a spus Xavi.