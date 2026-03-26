Turcii sunt convinși că tricolorul s-a rupt! Susțin că este "OUT" din echipa de start + alte surprize în primul 11

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România se duelează cu Turcia în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială.

TAGS:
RomaniaTurciaCupa Mondialacampioantul mondialMircea LucescuIanis Hagi
Din articol

În cazul în care România va câștiga, se va duela cu câștigătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.

Jurnaliștii Fanatik au alcătuit în ziua meciului echipele probabile pe care vor miza cei doi selecționeri la baraj.

Turcii anticipează surprize în primul 11 al României la barajul cu Turcia

Dacă despre Montella, turcii spun că va începe echipa de start cu Ugurcan Cakir, portarul celor de la Galatasaray, despre care s-a spus că este accidentat și nu va putea să joace împotriva României, dar și că se va putea baza pe ”omul orchestră” din naționala Turciei, Hakim Calhanoglu, în privința României, turcii au făcut o presupunere ciudată.

Totul a pornit de la situația care l-a avut personaj principal pe Ionuț Radu. Cu doar câteva zile înainte de meci, portarul a jucat în thriller-ul Celta Vigo – Deportivo Alaves, pierdut de echipa sa cu 3-4, după ce a condus cu 3-0.

În timpul meciului, Ionuț Radu a acuzat probleme musculare, iar la final a fost ajutat să părăsească terenul de către cei din staff-ul lui Celta Vigo. La finalul jocului, Celta Vigo a anunțat că Ionuț Radu s-a accidentat la gambă. Cu toate acestea, Radu a insistat să se prezinte la lot și să joace în meciul de baraj, lucru care, cel mai probabil, se va întâmpla, în condițiile în care ceilalți portari din lot nu au experiență la echipa națională.

Turcii susțin însă că Ionuț Radu nu va apăra și susțin că titular va fi Laurențiu Popescu, portarul celor de la Universitatea Craiova. În mod normal, cel care ar fi titular în cazul în care Ionuț Radu nu ar fi apt să apere ar fi Marian Aioani, portarul celor de la Rapid.

De altfel, turcii cred că lângă Radu Drăgușin, în centrul apărării se va afla Virgil Ghiță. Surprizele apar mai ales de la mijloc în sus. Jurnaliștii Fanatik cred că în primul 11 al României nu se vor afla nici Ianis Hagi, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu sau Valentin Mihăilă.

Echipele de start anunțate de turci la barajul Turcia – România:

Turcia: Cakir - Celik, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Calhanoglu, Kokcu, Akgun - Guler, Yildiz, Yilmaz

România: Popescu - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Screciu, Dragomir, Tănase - Baiaram, Bîrligea, Man

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!