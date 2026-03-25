“Plecăm la Istanbul încărcaţi cu încrederea unei naţiuni!” , se arată pe pagina de Facebook a echipei naţionale, pe care au fost postate şi fotografii.

Lotul echipei naţionale pregătit de Mircea Lucescu a plecat, miercuri, la Istanbul, pentru meciul cu Turcia, din play-off-ul Cupei Mondiale.

Din Generaţia de Aur, Gheorghe Hagi , Gheorghe Popescu , Adrian Ilie , Tibor Selymes şi Florin Răducioiu fac de asemenea miercuri deplasarea la Istanbul.

Joi, naţionala României va disputa semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială, cu Turcia, pe Beşiktaş Park din Istanbul, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală).

În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.