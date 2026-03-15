Dacă vor trece de turci, tricolorii se vor duela cu câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

Atacantul s-a propus la națională

În vârstă de 34 de ani, Serdar Dursun, atacantul central al celor de la Kocaelispor, a declarat în presa turcă faptul că își dorește să facă parte din lotul naționalei Turciei pentru meciul împotriva României.

Dursun are 10 meciuri la națională și a marcat șapte goluri și a ținut să îi transmit selecționerului Vincenzo Montella faptul că ar putea avea nevoie de el în anumite momente la baraj.

În acest sezon, Dursun a contribuit cu șase goluri și o pasă decisive în cele 22 de partide disputate.

”Lipsește un atacant central adecvat în echipa națională. Loturile vor fi anunțate săptămâna viitoare. Muncesc și mă străduiesc să ajung în lot. Sper să fiu acolo. Pentru că, fie că este vorba de un minut sau de titularizare, există momente în meciuri importante când este nevoie de un atacant sau de jucători cu experiență.

Am făcut lucruri bune la echipa națională până acum. Sper ca selecționerul să mă cheme la națională. Este visul meu să fiu acolo. Sper ca, prin contribuțiile mele, să mergem la Cupa Mondială”, a spus Serdar Dursun, conform Fanatik.com.tr.