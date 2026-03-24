Portarul titular al naționalei României a ieșit accidentat după meciul cu Deportivo Alaves, scor 3-4 și a fost ajutat de către cei din staff-ul lui Celta Vigo să părăsească terenul.

Condiția clară pentru ca Gâlcă să continue la Rapid. Angelescu a rupt tăcerea după eșecul cu CFR Cluj

Din acest motiv, Mircea Lucescu l-a convocat de urgență pe Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova, însă Ionuț Radu a insistat că este apt să apere, așa că România va avea în lot patru portari pentru barajul cu Turcia pentru calificarea la Cupa Mondială.

La sosirea în România, Radu a dezvăluit ce a simțit la finalul meciului din La Liga și a avut un mesaj pentru suporterii români.

”Sunt bine, mai pregătit ca întotdeauna. A fost o veste destul de proastă. Am simțit cum se duce progresiv durerea din ce în ce mai rău. Cum ați văzut, nu am putut să merg la sfârșitul meciului. Ziua următoare a fost mai ok, acum aștept să văd rezultatul complet. (n.r. Ce mesaj transmiți fanilor?) Să aibă foarte mare încredere în noi pentru că nu îi vom dezamăgi. (n.r. Meciul unei generații?) Clar”, a spus Ionuț Radu pe aeroport.