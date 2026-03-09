Convocare surpriză pentru Turcia - România! Revine la națională după aproape doi ani

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a anunțat deja un lot preliminar pentru play-off-ul Cupei Mondiale. Pe lista respectivă au fost incluși doar jucători care evoluează în străinătate.

Ozan Kabak ar urma să revină la naționala Turciei chiar în play-off-ul contra României

De partea cealaltă, Vincenzo Montella nu a oferit încă indicii referitoare la lotul pe care va miza la baraj, însă presa turcă anticipează o convocare surprinzătoare pentru partida cu România.

Ozan Kabak (25 de ani), fundașul central al lui Hoffenheim, ar urma să fie convocat la naționala Turciei pentru meciul cu România, după o pauză de aproape doi ani.

Stoperul turc a jucat ultima dată la națională pe 4 iunie 2024, într-un amical cu Italia. În respectiva partidă a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate și a fost scos din calcule pentru Campionatul European.