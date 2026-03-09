Convocare surpriză pentru Turcia - România! Revine la națională după aproape doi ani

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a anunțat deja un lot preliminar pentru play-off-ul Cupei Mondiale. Pe lista respectivă au fost incluși doar jucători care evoluează în străinătate.
Ozan Kabak ar urma să revină la naționala Turciei chiar în play-off-ul contra României
De partea cealaltă, Vincenzo Montella nu a oferit încă indicii referitoare la lotul pe care va miza la baraj, însă presa turcă anticipează o convocare surprinzătoare pentru partida cu România.
Ozan Kabak (25 de ani), fundașul central al lui Hoffenheim, ar urma să fie convocat la naționala Turciei pentru meciul cu România, după o pauză de aproape doi ani.
Stoperul turc a jucat ultima dată la națională pe 4 iunie 2024, într-un amical cu Italia. În respectiva partidă a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate și a fost scos din calcule pentru Campionatul European.
Kabak a stat departe de fotbal mai bine de un an, iar acum a redevenit om de bază la Hoffenheim. În acest sezon de Bundesliga a apărut în 16 partide și a înscris 4 goluri.
Turcii de la Yeniçağ Gazetesi notează acum că sunt șanse foarte mari ca Ozan Kabak să revină la echipa națională chiar într-un moment cheie din mandatul lui Vincenzo Montella, barajul pentru Cupa Mondială.
Kabak, format în academia lui Galatasaray, a mai jucat la VfB Stuttgart, Schalke, Liverpool și Norwich, iar din 2022 este legitimat la Hoffenheim. Fundașul născut în Ankara debutat la prima reprezentativă când avea doar 19 ani, iar până acum a strâns 26 de meciuri pentru Turcia.
Lotul preliminar al României
Federația Română de Fotbal a emis vineri după-amiază un comunicat în care a expus lista preliminară aleasă de selecționerul Mircea Lucescu pentru barajul de la sfârșitul lunii.
Radu Drăgușin apare pentru prima dată în lista preliminară după accidentarea de la genunchi care l-a ținut departe de teren aproape un an.
Printre convocările preliminare au fost incluși și Ioan Vermeșan, fotbalistul de 19 ani legitimat la Hellas Verona, care are patru apariții la România U21, dar și Marius Corbu de la Ferencvaros, care este cotat la 1,3 milioane de euro de site-urile de specialitate.
PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);
MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);
ATACANȚI: Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK |