Este ziua marelui meci, decisiv pentru calificarea în finala barajului pentru Cupa Mondială. România luptă pentru prima prezență la turneul final după 28 de ani, în timp ce Turcia ar putea bifa a treia prezență din istorie la Cupa Mondială.

”Tricolorii” pornesc cu șansa a doua, dar sunt încrezători într-un rezultat mare în meciul de la Istanbul, pentru care s-au vândut toate biletele. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a surprins cu echipa de start aleasă pentru această partidă.

Nicolae Stanciu este rezervă, iar în locul său a fost titularizat Ianis Hagi, care va purta și banderola de căpitan. Dennis Man, Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă vor fi atacanții noștri pentru această partidă.

Echipele de start pentru Turcia - România:

Turcia (4-2-3-1) : Cakir - Muldur, Akaydin, Bardacki, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu (cpt.) - B. Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu

Rezerve: Gunok, Bayindir - Karazor, Elmali, Ozcan, Kocku, Gul, Kabak, Kahveci, Aydin, Akgun, Ayhan

România (4-3-3) : Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Hagi (cpt.), Vl. Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă

Rezerve: Aioani, L. Popescu, Coubiș, Ghiță, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, M. Coman, Sorescu

Pariul lui Marica direct de la Istanbul: ”Unul dintre ei doi marchează”

Ciprian Marica, fost internațional român, va fi prezent la Turcia - România, iar înainte de meci a stat de vorbă cu reprezentanții mass-media aflați la Istanbul.

Marica mizează pe Valentin Mihăilă sau Ianis Hagi în Turcia - România. Fostul internațional a rămas uimit și de oamenii care au venit să susțină reprezentativa lui Lucescu la Istanbul.

”(n.r. Zi scorul) Oricât cu unul mai mult decât ei. (n.r. Cine dă golul?) Mihăilă sau Ianis Hagi. Nici nu mai contează, important e să dăm un gol mai mult decât ei.

Mă bucur că sunt foarte mulți români. Asta e incredibil de frumos. Civilizați. Chiar o mândrie să ne prezentăm în maniera asta”, a spus Ciprian Marica.