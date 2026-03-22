Portarul român a avut o seară neagră. După ce echipa sa a condus cu 3-0 după mai bine de jumătate de oră, Radu a primit nu mai puțin de patru goluri din partea celor de la Alaves.

Mircea Lucescu a ales cine îl înlocuiește pe Ionuț Radu la națională

Situația a devenit și mai neagră după ce, la jumătatea reprizei secunde, Ionuț Radu a acuzat probleme musculare și a cerut intervenția medicilor. După ce a fost tratat pe teren, a decis să continue partida, însă, la final, a fost suprins în timp ce era ajutat să iasă de pe teren de cei din staff-ul lui Celta Vigo.

În aceste condiții, Ionuț Radu nu mai poate merge alături de echipa națională la barajul cu Turcia pentru calificarea la Cupa Mondială de pe 26 martie. Așadar, Mircea Lucescu a fost nevoit să îi caute un înlocuitor, iar FRF a făcut anunțul aproape de miezul nopții.

Alesul legendarului antrenor este Laurențiu Popescu, cel care împarte postul de portar titular al Universității Craiova cu Pavlo Isenko.

”Având în vedere situația medicală a lui Ionuț Radu după partida Celta Vigo - Alavés, selecționerul Mircea Lucescu a decis convocarea la echipa națională a portarului Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova.

Acesta se va alătura lotului pentru meciurile din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial”, este anunțul făcut de FRF.

Rămâne de văzut pe ce portar se va baza Lucescu în meciul cu Turcia, în condițiile în care în lotul naționalei se mai află și Marian Aioani și Cătălin Căbuz, cel care l-a înlocuit pe Mihai Popa, după accidentarea suferită de goalkeeper-ul de la CFR.