Sofia Jamora, BOMBA SEXY care face furori pe internet! Ce pasiune are modelul! GALERIE FOTO

Modelul face furori pe Instagram.

Sofia Jamora are 21 de ani, este model si reuseste sa faca furori pe Instagram. Jamora si-a deschis cont de Instragram in 2014, iar de atunci a reusit sa stranga aproape 3 milioane de urmaritori.

Succesul de pe Instagram a ajutat-o sa devina model pentru Lolli Valfre, Frankie Bikinis si LovePiper. Sofia Jamora a aparut si in videoclipul filmat de Zayn Malik pentru cantecul "Let Me".

Sofia nu este cunoscuta numai pentru cariera sa de model, ci si pentru pasiunea pentru sport, in special de baschet. Ea nu rateaza niciun meci din NBA, fiind prezenta de foarte multe ori in tribuna la meciurile celor de la LA Lakers.

