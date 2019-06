Voluntariat UEFA EURO 2020: cum poti participa la cel mai tare spectacol de pe continent

Pentru prima data in istoria sa, turneul UEFA EURO 2020 are loc in 12 orase din tari diferite, implementand astfel cel mai mare program de voluntariat. Obiectivul programului de voluntariat este acela de a implica persoane din intregul continent si de a promova voluntariatul in fiecare dintre cele 12 locatii, si nu numai.

Pentru UEFA EURO 2020, voluntarii vor avea o importanta cruciala in desfasurarea cu succes a turneului. Voluntarii vor contribui la diferite proiecte, precum ticketing, operatiuni media, servicii pentru spectatori, logistica, transport si multe altele.

Programul de voluntariat al UEFA EURO 2020 este implementat in Bucuresti de catre Federatia Romana de Fotbal, ce doreste sa recruteze si sa motiveze peste 1000 de voluntari, care vor avea o varietate de roluri in diverse departamente, necesare pentru a organiza cu succes un eveniment de o asemenea amploare.

Peste 12000 de voluntari vor fi recrutati in cele 12 locatii, peste 1000 de voluntari fiind necesari in Bucuresti.Turneul are loc in perioada 12 iunie - 12 iulie 2020. Orasul Bucuresti va fi gazda a patru meciuri, in perioada 14 - 29 Iunie 2020.

Meciuri gazduite de Romania la UEFA EURO 2020

14 iunie – meci din Grupa C

18 iunie – meci din Grupa C

22 iunie – meci din Grupa C

29 iunie – meci din optimi



Pentru a fi unul dintre voluntarii UEFA EURO 2020 la Bucuresti este necesar sa indeplinesti urmatoarele conditii:



Sa ai 18 ani impliniti sau peste in perioada turneului (cel tarziu la 1 mai 2020);

Sa fii disponibil pentru a participa la interviurile de recrutare si la trainingurile necesare;

Sa fii disponibil in perioada organizarii turneului (Mai - Iunie 2020);

Sa vorbesti limba engleza la nivel intermediar sau avansat;



● Orice alte limbi cunoscute sau orice alte aptitudini sunt considerate avantaje.

GASESTI INFORMATII COMPLETE PE VOLUNTEER.FRF.RO

Programul de voluntariat este deschis pentru toate persoanele, indiferent de varsta, cu conditia indeplinirii cerintelor mentionate mai sus. Incurajam persoanele in varsta sa se inscrie, deoarece experienta de viata si privirea de ansamblu pe care acestia o au poate fi un avantaj.

Sunt bineveniti voluntari din orice colt al tarii, cu mentiunea ca acestia vor fi nevoiti sa isi acopere singuri costurile de cazare si transport in oras pe perioada participarii.

Voluntarii internationali pot aplica la programul de voluntariat aferent orasului Bucuresti. Voluntarii internationali isi vor procura documentatia necesara prezentei in tara (ex.: viza) si vor fi nevoiti sa isi acopere singuri costurile de cazare si transport in oras pe perioada participarii. Mentionam ca limba romana este obligatorie in acest program.

Voluntariatul este o munca ce nu este remunerata, insa valoreaza foarte mult pentru experienta persoanelor ce se implica, pentru a-i ajuta in carierele viitoare sau pentru a dobandi anumite aptitudini.

Toti voluntarii selectati vor primi o serie de beneficii:



Kit/uniforma de voluntar;

Masa si racoritoare in locatie, in timpul turelor;

Training-uri specializate;

Transport public local gratuit pe perioada evenimentului;

Asigurare;

Giveaways;

Volunteers Thank You party pentru a sarbatori finalul evenimentului.



Participarea ca voluntar in cadrul UEFA EURO 2020 va fi o experienta de tipul o data in viata, pe care o vei impartasi cu zecile de mii de oameni ce vor amplifica entuziasmul si bucuria fiecarui minut al evenimentului.

Voluntarii nu vor putea vedea meciurile ca spectatori. Desigur, fiind parte din echipa de organizare a evenimentului, vei fi in inima locatiei, inconjurat de atmosfera turneului. Voluntarii vor avea optiunea de a vizualiza meciurile in centrul voluntarilor.



Acesta este doar un pre-register si nu constituie o obligatie de a voluntaria in cadrul evenimentului. Dupa completarea formularului de inscrieri, disponibil pe UEFA.COM incepand cu luna Iunie 2019, candidatii selectati vor fi chemati pentru a participa la un interviu.

Ca voluntar, vei avea contact cu si vei ajuta profesionisti din domeniul sportului. Activitatile pe care le vor primi voluntarii vor fi variate si specifice fiecarui rol / departament. Exista peste 20 de roluri din care poti sa alegi.

In principiu voluntarii nu vor putea avea activitati in cadrul a doua departamente diferite. Exceptie pot fi voluntarii departamentului Volunteer Management, ce vor fi inlocuitori pentru diverse roluri, in cazul in care va fi necesar.

Disponibilitatea necesara variaza in functie de rolul / departamentul din care vei face parte. In principiu, voluntarii trebuie sa fie disponibili de la jumatatea lunii mai si pana la sfarsitul lunii iunie. Informatiile finale despre rolurile atribuite si programul final al turelor vor fi disponibile dupa finalizarea procesului de recrutare. Programul meciurilor ce vor avea loc in Bucuresti este disponibil aici. Unele roluri implica participarea doar in zilele meciurilor, in timp ce altele implica activitati chiar inainte de inceperea turneului.

In timpul turneului, in Bucuresti vor exista doua grupuri de voluntari ce vor fi implicati in cadrul acestui eveniment de amploare: programul de voluntariat al UEFA si programul de voluntariat al Primariei Municipiului Bucuresti.

Programul de voluntariat al UEFA pentru turneul EURO 2020 este implementat cu ajutorul Federatiei Romane de Fotbal si acopera zone oficiale ale turneului, stadioanele, cat si hoteluri si aeroporturi folosite de oficialii UEFA.

Programul de voluntariat al orasului Bucuresti pentru turneul EURO 2020 este implementat de catre Primaria Municipiului Bucuresti si include voluntari ce vor fi implicati in directionarea fanilor in aeroporturi si transportul public, in Fan Zone si in centrul orasului.



APLICA AICI PENTRU A DEVENI VOLUNTAR LA UEFA EURO 2020!