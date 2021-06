Pierderi de 7.2 miliarde de euro pentru cluburile de top ale Europei! Si UEFA a avut o perioada dezastruoasa din cauza Covid-19

In ultimii doi ani, cele mai puternice cluburi europene si UEFA au inregistrat pierderi colosale.

In aceasta luna, UEFA a lansat a douasprezecea editie a raportului "The European Club Footballing Landscape", care a dezvaluit proportiile depline ale pierderilor financiare devastatoare cauzate de pandemia de coronavirus. Statisticile arata ca cluburile de fotbal de top afiliate UEFA vor pierde un venit total de 7.2 miliarde de euro in sezoanele 2019-2020 si 2020-2021.

Veniturile combinate din vanzarea biletelor vor scadea cu 3.6 miliarde de euro, reprezentand 50% din pierderile totale, cluburile fiind grav afectate de masurile de protectie dictate de guvernele nationale, care au interzis prezenta fanilor pe stadioane mai mult de un an de zile. Se vor pierde inca 2.4 miliarde de euro din sponsorizari si din acorduri comerciale, in timp ce veniturile din drepturile de televizare si difuzare pe toate canalele media se asteapta sa scada cu 1.2 miliarde de euro in aceste doua sezoane.

De asemenea, se preconizeaza ca cluburile profesioniste de fotbal de nivel inferior vor pierde alte 1.5 miliarde de euro in perioada 2019-2021. In plus, studiul comandat de UEFA a aratat ca, in vara anului 2020, cheltuielile cu transferurile ale cluburilor europene au scazut cu 39% fata de anul precedent si s-au diminuat cu 30% fata de media celor trei ferestre de transfer anterioare de vara.

VENITURILE UEFA, "MASACRATE" IN PERIOADA PANDEMIEI

Veniturile forumului continental au fost si ele grav afectate in aceasta perioada, mai ales ca Euro 2020 a fost amanat cu un an, iar alte competitii, precum Europeanul U19 din 2021, care trebuia sa fie gazduit de Romania, au fost anulate sau s-au desfasurat cu restrictii majore. Dupa ce a generat peste 3.8 miliarde de euro in sezonul 2018-2019, veniturile anuale ale UEFA au scazut la 3.03 miliarde de euro.

Cel mai mare flux de venituri, drepturile de difuzare, au scazut cu 21%, la aproape 2.6 miliarde de euro. Veniturile din drepturile comerciale s-au ridicat la 417.8 milioane euro, in scadere cu 12%, fata de anul precedent. Cu toate acestea, biletele vandute de UEFA si veniturile din ospitalitate au fost martorii celei mai mari scaderi procentuale in pandemie, scazand cu 92%, la 3.8 milioane euro in sezonul trecut.