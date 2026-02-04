Elias Charalambous a luat parte miercuri la conferința de presă premergătoare jocului cu FC Botoșani.

Elias Charalambous: ”Ofri Arad nu este încă apt 100%”

Întrebat despre problemele medicale existente în lotul roș-albaștrilor, tehnicianul cipriot a transmis că singurul jucător accidentat este Vlad Chiricheș. De altfel, antrenorul principal de la campioana României a vorbit și despre situația lui Ofri Arad.

”Chiricheş este singurul jucător cu unele probleme medicale. În ceea ce îl priveşte pe Ofri Arad, nu s-a schimbat nimic de la ultimul nostru joc. El nu este încă apt 100%, mai are nevoie de ceva timp. El se antrenează deja în plus, vom vedea cum decurge pregătirea lui”, a spus Charalambous.

Elias Charalambous: ”Sunt ceva probleme cu actele lui Joao Paulo!”

În privința jucătorului abia ajuns la campioana en-titre, Joao Paulo, Charalambous a dezvăluit că sunt anumite probleme în legătură cu actele jucătorului, mai exact cu pemisul său de muncă. Dacă problemele se vor rezolva în următoarele ore, atunci Joao Paulo va face parte din lot pentru meciul cu FC Botoșani.

”Sperăm ca Joao Paulo să poată fi folosit. Sunt ceva probleme cu permisul său de muncă. Trebuie să aşteptăm. Dacă se rezolvă în următoarele ore atunci el va fi în lot pentru acest meci, dacă nu, atunci pentru următorul”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.