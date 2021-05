UEFA ia masuri dure impotriva echipelor care nu s-au retras din Super Liga! Cum vor fi sanctionate Real Madrid, Barcelona si Juventus

UEFA e hotarata sa penalizeze echipele care nu s-au retras din Super Liga.

UEFA a decis sa deschida un dosar de sanctionare impotriva echipelor Real Madrid, Barcelona si Juventus pentru tot ce s-a intamplat in legatura cu proiectul Super Ligii.

Acest lucru a fost facut public de UEFA printr-o scurta declaratie: "In urma unei anchete efectuate de inspectorii de etica si disciplina ai UEFA in legatura cu asa-numitul proiect 'Super Liga', au fost deschise proceduri disciplinare impotriva Real Madrid CF, FC Barcelona si Juventus FC pentru o posibila incalcare a legilor UEFA. Mai multe informatii vor fi furnizate în timp util."

Dupa doua saptamani de investigatii, inspectorii propusi de UEFA pentru a studia situatia au ajuns la concluzia ca cele trei echipe care nu au abandonat Super Liga au depasit limitele stabilite de regulament. Celelalte 9 echipe care s-au retras din competitia organizata de Perez au fost iertate de Aleksander Ceferin si au scapat de orice pedeapsa.

Acum, cu procedura de sanctionare deschisa, Real Madrid, Barcelona si Juventus vor putea contesta decizia la TAS sau la instantele comune, oficialii madrileni sesizandu-se deja Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Razboiul intre Ceferin si Perez este departe de a se termina. Formatul pe care presedintele Realului il accepta, in care marile echipe vor beneficia de mai multi bani, va intra in vigoare abia in 2024, omul de afaceri spaniol declarand: "Pana in 2024 vom muri! Cluburile au probleme financiare mari!"