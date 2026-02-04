La 37 de ani după Revoluție, sistemul sanitar românesc rămâne la pământ. Dovadă și faptul că cine ajunge la spital la noi, în primul rând, caută „evadarea“. Asta dacă situația financiară îi oferă posibilitatea să se trateze în afara țării.

Acum, vedem confirmarea acestei situații și în cazul lui Mircea Lucescu (80 de ani). Internat la Spitalul Universitar din București, selecționerul ar fi ajuns la concluzia că e momentul să apeleze la medicii din afara țării. Potrivit Prima Sport, „Il Luce“, cu probleme cardiace agravate din cauza unei gripe severe, va fi externat, mâine, din spital. Nu va sta însă acasă, ci va fi transportat în străinătate peste câteva zile.

Prima Sport a aflat că, cel mai probabil, Lucescu va merge în Belgia, la bordul unui avion privat. Călătoria e programată pentru data de 16 februarie, dacă și medicii din România vor fi de acord, în funcție de cum va evolua starea antrenorului, în următoarele zile.

În acest context, prinde contur, tot mai mult, varianta plecării lui Lucescu de la echipa națională. Tocmai de aceea, FRF are deja și variantele gândite, în acest sens, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.