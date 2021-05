UEFA e gata sa mute finala Champions League dupa vestile negre de la Istanbul! Singura varianta luata in calcul pentru City - Chelsea

Istanbulul ar putea pierde pentru al doilea an la rand organizarea finalei Champions League!

La fel ca anul trecut, contextul pandemic nu-i ajuta deloc pe turci. UEFA e de acord cu mutarea finalei, dupa ce Turcia a intrat pe lista rosie de calatorie a Marii Britanii. Federatia europeana vrea garantii ferme din partea UK, una dintre ele fiind disputarea partidei pe Wembley.

Premierul Boris Johnson a vorbit personal cu presedintele UEFA pentru a incerca sa obtina mutarea finalei. Intrarea Turciei pe lista rosie inseamna ca orice calatorie din tara catre Marea Britaniei atrage dupa sine 10 zile de carantina. Vedetele de la City si Chelsea nici nu iau in calcul varianta pentru ca izolarea ar echivala pentru majoritatea cu ratarea Euro. UEFA e de acord ca situatia trebuie tratata in lumina ultimelor interdictii aplicate. Turcia are aproape 20 000 de cazuri confirmate pe zi, desi se afla acum in lockdown total.

Programata sa se dispune pe stadionul Ataturk din Istanbul si in 2020, finala Champions League a fost dusa anul trecut in capitala Portugaliei, Lisabona, unde a avut loc un turneu 'final 8'. UEFA a mutat Istanbulul ca oras-gazda in 2021. Exista o posibilitate tot mai mare ca si de aceasta data planurile sa fie schimbate.

UEFA a respins variantele de stadioane vehiculate in ultimele zile de englezi - Tottenham, Newcastle, Arsenal, Aston Villa, precum si deplasari la Glasgow, pe Hampden Park, sau Cardiff, pe Principality Stadium. Singura optiune valida: Wembley. Daca s-ar disputa pe stadionul-simbol al Londrei, finala dintre City si Chelsea ar putea avea in tribune pana la 22 500 de spectatori.

Inainte sa ia o decizie, UEFA vrea ca mai multe conditii sa fie indeplinite, anunta The Sun. In afara devansarii finalei playoff-ului din Championship cu doua zile, astfel incat finalistele Champions League sa se poata antrena pe Wembley vineri, pe 28 mai, federatia europeana vrea angajamentul autoritatilor britanice ca toti reprezentantii media, sponsorii si VIP-urile care vor asista la finala Champions League o vor putea face fara sa respecte regulile carantinarii.

De asemenea, UEFA le va cere cluburilor implicate in acest sezon al Champions Leaguesa fie de acord sa contribuie cu o parte din veniturile realizate in acest an la stingerea cheltuielolor cu organizarea de la Istanbul, care se ridica la aproape 25 de milioane de euro.