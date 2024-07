Dnipro-1 a ajuns în pragul desființării din cauza problemelor financiare și s-a retras din campionatul Ucrainei. Sezonul trecut, Dnipro-1 a încheiat pe locul patru în clasament și s-a calificat preliminariile Conference League.

Dnipro-1, exclusă din Conference League

În turul doi preliminar, ucrainenii ar fi trebui să se dueleze cu maghiarii de la Akademia Pușcaș, însă Dnipro-1 a mai rămas în această vară cu doar doi jucători în lot.

Luni, 22 iulie, UEFA a anunțat că Dnipro-1 a fost exclusă și din competițiile europene. Forul european le-a oferit celor de la Akademia Pușcaș victorii la ”masa verde” în ”dubla” cu Dnipro 1. Așadar, clubul maghiar se califică direct în turul trei preliminar, acolo unde va întâlni câștigătoarea ”dublei” dintre Ararat Armenia și Zimbru Chișinău.

”Am decis ca meciul din Conference League dintre Dnipro-1 și Akademia Pușcaș să fie declarat forfait din partea lui Dnipro-1 (se consideră că meciul a fost pierdut cu 0-3), fiind responsabilă de faptul că partida nu va avea loc”, se arată în comunicatul UEFA.

Același anunț a fost făcut și în cazul partidei retur.

Dnipro-1 have officially forfeited their UECL R2 tie vs Felcsút, who were awarded a 3-0 win both home and away. Great for Hungary’s coefficient!

In round 3, Felcsút will face the winner of Ararat-Armenia????????/Zimbru Chisinau????????, which feels a winnable tie! pic.twitter.com/FEMaorNyIb

— Hungarian Football ???????? (@HungarianFooty) July 22, 2024