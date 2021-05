BREAKING NEWS! UEFA a prezentat trofeul Conference League! Cum va arata cupa pentru noua competitie

UEFA Europa Conference League incepe in premiera din sezonul urmator.

Competitia se va juca in serile de joi, in paralel cu meciurile din Europa League. Noul format permite ca mai multe echipe sa aiba sansa sa cucereasca un trofeu european.

UEFA a prezentat oficial trofeul pe care il va primi castigatooarea turneului. Acesta are o inaltime de 57.5 cm si cantareste 11 kilograme. Trofeul este alcatuit din 32 de coloane in forma de hexagon, care reprezinta echipele care pornesc in competitie.

Design-ul a fost inspirat de parcursul balonului care se indreapta spre poata, momentul de optimism al fanilor. Baza si partea superioara sunt realizate din alama slefuita manual, cu efect de otel galvanic mat, in timp ce coloanele au o finisare argintie lucioasa.

UEFA have officially unveiled the Europa Conference League trophy ???? pic.twitter.com/tfxz0SFUdL — Football Daily (@footballdaily) May 24, 2021